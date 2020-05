Nie żyje Andrzej Bizoń, Mister Polski oraz aktor z "Na wspólnej". Miał 44 lata

Nie żyje Andrzej Bizoń, 44-letni Mister Polski z 2000 roku, model oraz niezawodowy aktor, który pojawił się w m.in. serialach "Niania" czy "Na wspólnej". O śmierci mężczyzny poinformował jego przyjaciel, Mariusz Połeć, który zorganizował zbiórkę pieniędzy na jego leczenie.

Andrzej Bizon nie żyje. W ostatnich dniach do końca zachowywał pokój w sercu i radość płynącą z żywej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem prawdziwym. Pomimo wielkiego cierpienia, zwłaszcza w ostatnich godzinach (bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, spowodowane chorobą ZZSK), do samego końca zachował wielką wiarę i miłość do Boga, jak i do wszystkich ludzi go otaczających - czytamy w jego wpisie na Facebooku.

Kilka miesięcy temu media poinformowały o zbiórce pieniędzy na leczenie Andrzeja. Mężczyzna od 10 lat chorował na ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa). Szybko postępująca choroba doprowadziła do całkowitego paraliżu. Od 7 lat Bizoń przebywał w swoim domu w Witkowicach. 13 maja, jak informowano na portalu zrzutka.pl, mężczyzna całkowicie stracił wzrok. Jak informuje Połeć, organizator zbiórki pieniędzy, mężczyzna odszedł dziś, 18 maja, w dniu setnych urodzin papieża Jana Pawła II, który był dla niego wielkim autorytetem:

Od dziś, dnia śmierci Andrzeja, pozostało 13 dni do zesłania Ducha Świętego, Andrzej gdy 13.05.2020 stracił wzrok powiedział: Mario, czekamy na zesłanie Ducha Św, i przechodzimy do działania. Andrzejku, odpowiadam CI: Tak. Jeśli ktoś myśli, że to koniec, to ja mu z tego miejsca odpowiadam, że to dopiero początek. Poślij Ojcze z nieba, Ducha pocieszyciela, dla wszystkich tych, którzy go teraz potrzebują, a zwłaszcza dla mamy i taty Andrzeja, jego sióstr i brata, oraz syna.