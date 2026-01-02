Tragiczna śmierć wolontariuszki WOŚP, zmarła w sylwestrową noc. Wcześniej straciła ojca
Tragiczny wypadek w Ostrowie Wielkopolskim. 1 stycznia zginęła 37-letnia Anita - wieloletnia wolontariuszka WOŚP. Potrącił ją pijany kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia. Później został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Społeczność WOŚP przekazała poruszające oświadczenie.
Nowy Rok przyniósł dramatyczne wydarzenia w Ostrowie Wielkopolskim. Około godziny 4 rano, 1 stycznia 2026 roku, na drodze pieszo-rowerowej doszło do tragicznego wypadku, w którym życie straciła 37-letnia Anita - zaangażowana wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kobieta została potrącona przez samochód zaledwie kilka metrów od swojego bloku mieszkalnego.
Z ustaleń policji wynika, że kierowca auta osobowego stracił panowanie nad pojazdem na skrzyżowaniu i wjechał na ścieżkę pieszo-rowerową. Po potrąceniu Anity sprawca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy rannej i zbiegł z miejsca zdarzenia. Pomimo szybkiej interwencji ratowników i przetransportowania kobiety do szpitala, jej życia nie udało się uratować.
Wieloletnia wolontariuszka WOŚP zginęła potrącona przez pijanego kierowcę
Policja rozpoczęła natychmiastowe poszukiwania sprawcy. Wkrótce po wypadku funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby - 26-letniego mężczyznę oraz 26-letnią kobietę, oboje nietrzeźwi, mieszkańcy powiatu ostrowskiego. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Przygodzice. Badanie wykazało, że miał on 2 promile alkoholu w organizmie.
Rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz potwierdziła, że kierowca nie tylko był pijany, ale również uciekł z miejsca wypadku, nie próbując pomóc poszkodowanej. Śledztwo w sprawie trwa, a mieszkańcy miasta nie kryją oburzenia i żalu.
Społeczność WOŚP w żałobie po śmierci Anity
Wieść o tragicznej śmierci Anity poruszyła całą społeczność lokalną, szczególnie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na oficjalnym profilu WOŚP Ostrów Wielkopolski pojawił się poruszający wpis, w którym przyjaciele i współpracownicy wspominają Anitę jako osobę pełną radości, pomysłów i energii. Była odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych oraz tworzenie materiałów promocyjnych.
Za 25 dni kolejny finał WOŚP, a Ciebie w nim zabraknie. Nadal nie możemy w to uwierzyć
Bliscy zmarłej podkreślają, że Anita była osobą, która potrafiła rozświetlić dzień uśmiechem. Jej przyjaciółka wspomniała: „Twój uśmiech potrafił rozbroić zły dzień i przypomnieć, że życie, mimo wszystko, potrafi być piękne”.
Ojciec wolontariuszki WOŚP również zginął w wypadku
Dramat rodziny Anity potęguje fakt, że wcześniej w tragicznym wypadku komunikacyjnym zginął jej ojciec. Bliscy są zdruzgotani kolejną stratą i nie potrafią pogodzić się z tak bolesnym ciosem.
Chcę wierzyć, że teraz jesteś w miejscu, gdzie nie ma bólu ani smutku. I co najważniejsze - ze swoim Tatą
Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, wolontariusze WOŚP oraz bliscy kobiety łączą się w bólu i żalu po stracie wyjątkowej osoby.
