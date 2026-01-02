Nowy Rok przyniósł dramatyczne wydarzenia w Ostrowie Wielkopolskim. Około godziny 4 rano, 1 stycznia 2026 roku, na drodze pieszo-rowerowej doszło do tragicznego wypadku, w którym życie straciła 37-letnia Anita - zaangażowana wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kobieta została potrącona przez samochód zaledwie kilka metrów od swojego bloku mieszkalnego.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca auta osobowego stracił panowanie nad pojazdem na skrzyżowaniu i wjechał na ścieżkę pieszo-rowerową. Po potrąceniu Anity sprawca nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy rannej i zbiegł z miejsca zdarzenia. Pomimo szybkiej interwencji ratowników i przetransportowania kobiety do szpitala, jej życia nie udało się uratować.

Policja rozpoczęła natychmiastowe poszukiwania sprawcy. Wkrótce po wypadku funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby - 26-letniego mężczyznę oraz 26-letnią kobietę, oboje nietrzeźwi, mieszkańcy powiatu ostrowskiego. Mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Przygodzice. Badanie wykazało, że miał on 2 promile alkoholu w organizmie.

Rzeczniczka ostrowskiej policji Ewa Golińska-Jurasz potwierdziła, że kierowca nie tylko był pijany, ale również uciekł z miejsca wypadku, nie próbując pomóc poszkodowanej. Śledztwo w sprawie trwa, a mieszkańcy miasta nie kryją oburzenia i żalu.

Społeczność WOŚP w żałobie po śmierci Anity

Wieść o tragicznej śmierci Anity poruszyła całą społeczność lokalną, szczególnie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na oficjalnym profilu WOŚP Ostrów Wielkopolski pojawił się poruszający wpis, w którym przyjaciele i współpracownicy wspominają Anitę jako osobę pełną radości, pomysłów i energii. Była odpowiedzialna za prowadzenie mediów społecznościowych oraz tworzenie materiałów promocyjnych.

Za 25 dni kolejny finał WOŚP, a Ciebie w nim zabraknie. Nadal nie możemy w to uwierzyć napisali członkowie lokalnego sztabu WOŚP.

Bliscy zmarłej podkreślają, że Anita była osobą, która potrafiła rozświetlić dzień uśmiechem. Jej przyjaciółka wspomniała: „Twój uśmiech potrafił rozbroić zły dzień i przypomnieć, że życie, mimo wszystko, potrafi być piękne”.

Ojciec wolontariuszki WOŚP również zginął w wypadku

Dramat rodziny Anity potęguje fakt, że wcześniej w tragicznym wypadku komunikacyjnym zginął jej ojciec. Bliscy są zdruzgotani kolejną stratą i nie potrafią pogodzić się z tak bolesnym ciosem.

Chcę wierzyć, że teraz jesteś w miejscu, gdzie nie ma bólu ani smutku. I co najważniejsze - ze swoim Tatą napisała przyjaciółka zmarłej.

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, wolontariusze WOŚP oraz bliscy kobiety łączą się w bólu i żalu po stracie wyjątkowej osoby.

