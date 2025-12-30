Jacek Kulczycki był jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii polskiej branży filmowej i reklamowej. Urodzony w 1958 roku, zmarł 28 grudnia 2025 roku w wieku 67 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Był absolwentem Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przez ponad trzy dekady aktywności zawodowej pozostawił niezatarty ślad w polskim kinie, tworząc setki filmów, seriali i projektów reklamowych.

Kulczycki był nie tylko producentem, ale również mentorem dla wielu osób w branży. Swoją karierę rozpoczął w trudnych realiach transformacji ustrojowej, co nie przeszkodziło mu w zbudowaniu potężnego zaplecza produkcyjnego i zdobyciu międzynarodowego uznania. W 2019 roku został uhonorowany tytułem AD WO/MAN Roku - prestiżowym wyróżnieniem branżowym.

W 1992 roku Jacek Kulczycki założył Studio Filmowe OTO - pierwszy prywatny dom produkcyjny w Polsce. Inicjatywa ta była pionierska na rodzimym rynku audiowizualnym. OTO bardzo szybko zdobyło renomę, a pod przewodnictwem Kulczyckiego projekty firmy były realizowane nie tylko w Polsce, ale również w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

Studio Filmowe OTO od początku stawiało na najwyższy poziom artystyczny i techniczny. Kulczycki potrafił łączyć artystyczne ambicje z potrzebami rynku reklamowego, co zapewniło mu stabilną pozycję w branży przez dekady.

Jacek Kulczycki zasłynął jako producent i koproducent filmów, które zdobywały uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród najważniejszych produkcji, w których brał udział, znajdują się: „80 milionów”, „Obława”, „Karbala”, „Istnienie” oraz „Endrju”.

Wszystkie te tytuły były nie tylko docenione przez krytyków, ale również cieszyły się popularnością wśród widzów. Kulczycki potrafił wyczuć nastroje społeczne i przekuć je w opowieści filmowe, które rezonowały z szeroką publicznością.

Poza filmem, jego działalność koncentrowała się również na reklamie. Kulczycki był uznawany za pioniera i lidera w tej dziedzinie, a jego produkcje dla globalnych klientów realizowane były w ścisłej współpracy z międzynarodowymi agencjami.

Córka Jacka Kulczyckiego przejęła imperium po śmierci ojca

W 2025 roku zarządzanie OTO Family - grupą ośmiu firm działających w obszarze produkcji audiowizualnej – przejęła córka Jacka Kulczyckiego, Melania Kulczycka. Zmiana pokoleniowa nastąpiła we wrześniu, zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią założyciela. Melania Kulczycka, head of OTO Family, w emocjonalnym oświadczeniu po śmierci ojca podkreśliła jego wyjątkowy charakter.

Był dla mnie prawdziwym wzorem do naśladowania. W naturalny sposób łączył profesjonalizm z ciepłem. Nie bał się nowych wyzwań ani przygód, nie musiał niczego udowadniać ani nikogo udawać. (...) Na zawsze pozostanie w moim sercu napisała w komunikacie.

Poruszenie w branży - jak środowisko reklamowe żegna Jacka Kulczyckiego

Śmierć Jacka Kulczyckiego poruszyła całe środowisko branży reklamowej i filmowej w Polsce. Arleta Robinson, prezeska Stowarzyszenia Producentów Reklamowych, w rozmowie z Presserwisem powiedziała: „Odszedł człowiek legenda branży reklamowej w Polsce, jeden z jej współtwórców. Reżyser, producent, biznesmen. Ikona. Pełen energii, nowych pomysłów, zaangażowany. Pasjonat swojej pracy.”

Z kolei Kacper Sawicki, creative lead Papaya Films, podkreślił znaczenie Kulczyckiego jako konkurenta i mentora: „Zawsze będę go wspominał w kontekście rywalizacji o pierwsze miejsce na polskim rynku produkcyjnym. Zbudował prężnie funkcjonujący holding firm. (...) Pozostanie w gronie najważniejszych postaci polskiej reklamy”.

