Zabić Miss – serial HBO Max o tragedii Agnieszki Kotlarskiej

Agnieszka Kotlarska (1972-1996) była polską modelką, która zdobyła tytuł Miss Polski w 1991 roku. W tym samym roku jako pierwsza Polka została laureatką międzynarodowego konkursu piękności Miss International. Jej kariera nabrała tempa - współpracowała z czołowymi projektantami i domami mody, takimi jak Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace, Giorgio Armani czy Dolce & Gabbana. Była uznawana za ikonę lat 90., symbol kobiecości i sukcesu w nowej, wolnej Polsce.

Zbrodnia młodej modelki, którą żyła cała Polska

27 sierpnia 1996 roku Agnieszka Kotlarska została śmiertelnie ugodzona nożem pod swoim domem. Sprawcą był Jerzy Lisiewski, niezrównoważony wielbiciel modelki, który zadał jej trzy ciosy nożem. Mimo natychmiastowej pomocy, Kotlarska zmarła. Lisiewski został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Tragedia ta poruszyła całą Polskę i stała się symbolem zagrożeń, jakie niesie stalking i toksyczna obsesja.

Serial „Zabić Miss” - archiwalne nagrania, zeznania sprawcy, głos ekspertów

HBO Max przygotowało trzyodcinkowy serial dokumentalny „Zabić Miss”. Produkcja prezentuje intymny portret życia Agnieszki Kotlarskiej oraz dramatyczne kulisy jej śmierci. W serialu wykorzystano setki godzin archiwalnych nagrań, zarówno tych prywatnych - rejestrowanych domową kamerą VHS przez Agnieszkę i jej męża - jak i materiałów telewizyjnych z lat 90. Twórcy dotarli również do funkcjonariuszy prowadzących śledztwo, zaprezentowali opinie psychologów i psychiatrów oraz fragmenty zeznań samego sprawcy.

Maciej Bieliński, reżyser i współscenarzysta serialu, podkreśla, że twórcom zależało na ukazaniu pełnego, wzruszającego i dramatycznego obrazu wydarzeń, które doprowadziły do tragedii. Serial to również próba zwrócenia uwagi na stalking jako wciąż aktualny problem społeczny.

Premiera „Zabić Miss” na HBO Max - co znajdziemy w serialu?

Serial „Zabić Miss” to nie tylko biografia Agnieszki Kotlarskiej, ale także głęboka analiza zjawiska obsesyjnej miłości, która wymknęła się spod kontroli. Produkcja opowiada o kulisach świata mody, pułapkach sławy oraz niebezpieczeństwach wynikających z niekontrolowanej fascynacji. W serialu pojawiają się również rozmowy z osobami, które pracowały z Agnieszką w Nowym Jorku podczas jej międzynarodowej kariery.

Premiera serialu odbyła się 17 grudnia 2025 roku na platformie HBO Max. Produkcja ma na celu nie tylko przedstawienie dramatycznej historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych Polek lat 90., ale także edukację na temat problemu stalkingu i przemocy psychicznej.

Książka „Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej”

Równolegle z premierą serialu, na rynku ukazała się książka „Miss. Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej” autorstwa Ewy Wilczyńskiej, współscenarzystki serialu. To poruszający reportaż, który stanowi uzupełnienie dokumentalnej produkcji HBO Max. Książka ukazuje nie tylko dramat jednostki, ale również analizuje mechanizmy, które prowadzą do tragedii, oraz ukazuje złożone relacje między sławą a prywatnością.

Historia Agnieszki Kotlarskiej to opowieść o spełnionych marzeniach, wielkiej karierze i dramatycznym końcu. Serial „Zabić Miss” oraz towarzysząca mu książka mają szansę przyczynić się do lepszego zrozumienia zagrożeń, jakie niesie stalking, i oddać hołd jednej z najpiękniejszych kobiet początku lat 90.

