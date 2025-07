Rosie Roche była 20-letnią studentką literatury angielskiej na Uniwersytecie Durham. Pochodziła z arystokratycznej rodziny powiązanej z brytyjskim dworem królewskim. Była wnuczką wujka księżnej Diany, co czyniło ją kuzynką księcia Williama i księcia Harry’ego.

Reklama

Nie żyje 20- letnia Rosie Roche

Do tragedii doszło 14 lipca 2025 roku w rodzinnym domu Rosie Roche w Norton, w hrabstwie Wiltshire w Anglii. Jak poinformowały media, ciało młodej kobiety zostało odnalezione w jednym z pomieszczeń. Obok zwłok znajdowała się broń palna.

Policja natychmiast wykluczyła udział osób trzecich w zdarzeniu, uznając śmierć za niepodejrzaną. Z relacji bliskich wynika, że Rosie pakowała się wówczas na zaplanowany wakacyjny wyjazd z przyjaciółmi.

W nekrologu zamieszczonym w "Yorkshire Post" bliscy opisali ją jako "ukochaną córkę Hugh i Pippy, niesamowitą siostrę Archiego i Agathy, wnuczkę Dereka i Rae Long".

Śledztwo i dochodzenie koronera Granta Daviesa

Dochodzenie w sprawie tragicznej śmierci Rosie Roche prowadzi koroner Grant Davies. Z jego wstępnych ustaleń wynika, że mimo obecności broni palnej nie ma żadnych podstaw, by sądzić, iż do zdarzenia przyczyniły się osoby trzecie.

Śledztwo zostało wszczęte i formalnie odroczone do 25 października 2025 roku. Będzie to moment, w którym koroner może ogłosić oficjalne wnioski. W mediach nie pojawiły się informacje o ewentualnym liście pożegnalnym czy wcześniejszych problemach ze zdrowiem psychicznym młodej kobiety. Uniwersytet Durham, na którym studiowała Rosie, również odniósł się do tragedii. Cytowana przez brytyjski "The Sun" rzeczniczka uczelni powiedziała: „Bliscy będą bardzo tęsknić za Roche”. Z wypowiedzi jasno wynika, że młoda kobieta cieszyła się sympatią i szacunkiem wśród kolegów i wykładowców.

Ostatnie pożegnanie Rosie Roche

Rosie Roche miała całe życie przed sobą. Studiowała literaturę angielską, a w lipcu 2025 roku szykowała się do wyjazdu na wakacje z przyjaciółmi. Pakowała walizki w swoim domu w Norton, kiedy doszło do tragedii.

Rodzina zapowiedziała, że pogrzeb odbędzie się w gronie prywatnym. Nabożeństwo żałobne zostanie zorganizowane w późniejszym terminie. Bliscy Rosie nie ujawnili jeszcze, czy planują publiczne pożegnanie, ani czy udzielą się w dalszym postępowaniu związanym z dochodzeniem koronera.

Wstrząsająca śmierć 20-letniej Rosie Roche poruszyła opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Jako bliska krewna księcia Williama i księcia Harry’ego, była postacią dobrze znaną w kręgach arystokratycznych. Jej nagłe odejście wywołało ogromne poruszenie i pytania o to, co mogło doprowadzić do tak tragicznego finału.

Zobacz także:

Reklama