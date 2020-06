Tragedia gwiazdy "Na dobre i na złe". Doszczętnie spłonął rodzinny dorobek! Aktor prosi o pomoc

Serialowy Borys Jakubek z "Na dobre i na złe" czyli Marcin Zacharzewski prosi fanów o pomoc finansową. W wyniku uderzenia pioruna spłonął dorobek życia jego rodziny. Aktor umieścił w sieci dramatyczne zdjęcia, ukazujące zniszczenia, do których doszło półtora tygodnia temu i prosi o pomoc w zebraniu funduszy na odbudowę strat.

Dramat Marcina Zacharzewskiego z "Na dobre i na złe"

Marcin Zacharzewski z "Na dobre i na złe" umieścił w sieci apel o pomoc. W wyniku ogromnej burzy dorobek życia jego rodziny uległ doszczętnemu zniszczeniu. Zdjęcia dostępne w sieci mrożą krew w żyłach.

W sobotę w wyniku uderzenia pioruna spłonęło gospodarstwo mojej rodziny. Często jako dzieciak jeździłem do nich na wakacje. Są mi bardzo bliscy. Została zorganizowana zbiórka by choć trochę pomóc w odbudowie. - napisał na swoim Instagramie

Z opisu zamieszczonego na stronie zbiórki wynika, że do dramatu doszło w sobotę 20 czerwca. Doszczętnemu zniszczeniu spłonęły pomieszczenia gospodarcze takie jak stodoła, obora, drewutnia i kurnik. Straty objęły również narzędzia i sprzęty gospodarcze takie jak m.in. osprzęt pszczelarski, traktor, maszyny rolnicze czy kosiarka. To kilkudziesięcioletni dorobek życia rodziny Marcina Zacharzewskiego. Na tę chwilę zebrano nieco ponad 15 tysięcy złotych. Ustalony cel to 50 000 zł.

Marcin Zacharzewski znany jest z roli Borysa Jakuba w "Na dobre i na złe"