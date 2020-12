Tragedia aktora "Pierwszej miłości". Tata Łukasza Płoszajskiego zmarł na koronawirusa. Aktor opublikował poruszające pożegnanie

Ogromna tragedia w rodzinie Łukasza Płoszajskiego. Aktor, którego widzowie z pewnością doskonale znają z serialu "Pierwsza miłość" opublikował na Instagramie poruszający wpis w którym żegna ukochanego ojca. Niestety, okazuje się, że tata Łukasza Płoszajskiego zmarł na koronawirusa. Mężczyzna walczył z chorobą już od kilku miesięcy.

Łukasz Płoszajski już kilka tygodni temu, w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" apelował, żeby nikt nie lekceważył pandemii koronawirusa. Aktor przyznał wówczas, że z koronawirusem walczy jego ukochany tata. Okazało się wtedy, że stan pana Wojtka jest ciężki.

Tata dalej przebywa w szpitalu. Za chwilę będzie to już drugi miesiąc, kiedy walczy o życie. Jego stan jest bardzo ciężki. Wierzymy w to, że to się zmieni. Natomiast, jak będzie - czas pokaże, organizm to zweryfikuje- aktor mówił pod koniec października.

Niestety, dziś gwiazdor serialu "Pierwsza miłość" opublikował wpis z którego wynika, że jego tata nie żyje. Łukasz Płoszajski w poruszających słowach podziekował za wszystko i pożegnał ukochanego ojca.

Dziękuje Ci za to, że spełniałeś moje wszystkie marzenia Tato, że nauczyłeś mnie jeździć na rowerze, na nartach, pływać i że robiłeś mi samolot a ja zrzucałem bomby. Za tysiące zabaw, chowanie pistoletów pod korzeniem, za to, że nauczyłeś mnie łowić ryby i zbierać grzyby i grać w karty i za to, że nosiłeś mnie na barana i za to, że pokazałeś mi co jest w życiu ważne. Dziękuje Ci za to, że byłeś zawsze słowny, uczciwy i szczery. Za to, że zawsze mogłem na Ciebie liczyć i zawsze we mnie wierzyłeś. Dzięki Tobie miałem wspaniale dzieciństwo a dziś mam cudowne życie. Dziękuje Ci za to, że zawsze byłem z Ciebie dumny choć sam nigdy nie będę potrafił tak pływać i tak tańczyć jak Ty potrafiłeś. Zbyt rzadko mówiliśmy sobie Kocham Cię ale wiemy obydwaj, że tak właśnie było. Kocham Cię Tato i nigdy nie zapomnę Twoich ostatnich słów #ojciecisyn #pożegnanie #kochamcię- czytamy na Instagramie.