Jak mieszka Michał Wiśniewski? Lider "Ich troje" to prawdziwy kolekcjoner!

Michała Wiśniewskiego nikomu nie trzeba przestawiać. Lider "Ich toje", który słynie ze swoich czerwonych włosów i odważnych kreacji, to legenda polskiej sceny muzycznej. Czy wnętrza jego domu są równie kolorowe jak on sam?

Willa, w której słynny piosenkarz mieszka ze swoją rodziną, mieści się na ogromnej, zielonej działce, ukrytej za żelazną bramą, która zapewnia mu 100 proc. prywatności. Na szczęście gwiazdor wie, jak zaspokoić ciekawość swoich fanów, a w mediach społecznościowych Michała Wiśniewskiego udało nam się znaleźć zdjęcia, które pokazują jego cztery kąty.

Jak się okazuje, kontrowersyjny artysta lubi kolekcjonować nietypowe rzeczy...

Zobacz także: Michał Wiśniewski pokazał jak opiekuje się synem! Pokazał coś, czego często mężczyźni się wstydzą!

Jak wygląda dom Michała Wiśniewskiego?

Michał Wiśniewski może pochwalić się naprawdę sporym metrażem domu, w którym dumny tata często organizuje rodzinne spotkania dla wszystkich swoich dzieci. Choć po scenicznym wizerunku muzyka niektórzy mogliby się spodziewać, że wnętrza jego czterech kątków będą równie szalone - nic bardziej mylnego. Dom Michała Wiśniewskiego jest bardzo przytulny!

W salonie muzyka znajduje się duży, kamienny kominek. We wnętrzu zdecydowanie dominują jasne kolory, a na podłodze zamiast drewna znajdują się płytki. Nie brakuje też dodatków - rzeźb aniołków, dewocjonaliów i kolorowych obrazów, które zdecydowanie nadają salonowi charakteru.

Jeżeli chodzi o salon, to Michał Wiśniewski wyjątkowo był oszczędny w formie. Do wypoczynkowego pokoju wpada masa światła przez ogromne okna ubrane w dekoracyjne zasłony. We wnętrzu nie brakuje też kwiatów i drewnianych, eleganckich, solidnych mebli.

Ogromny drewniany stół, eleganckie krzesła z obiciami i dekoracyjne kafelki na podłodze - Michał Wiśniewski zdecydowanie upodobał sobie klasyczny styl.

Kuchnia Michała Wiśniewskiego urządzona jest w czerni i bieli. Wokalista postanowił na jasną zabudowę, ciemne blaty, a w tym pomieszczeniu na pewno dużo się gotuje. Świadczy o tym chociażby duża, nowoczesna, dwudrzwiowa lodówka, która jest marzeniem niejednej rodziny. Co więcej cała udekorowana jest ona magnesami, których jest naprawdę masa. Dodatkowo ten sprzęt ma wyświetlacz, na którym pojawiają się rodzinne zdjęcia.

Instagram

I tu nie brakuje dziennego światła. Co więcej magnesy to nie jedyna kolekcja Michała Wiśniewskiego. Muzyk kolekcjonuje również... butelki po piwie! Wystarczy spojrzeć w okno, by zobaczyć odbicie jego imponującej kolekcji.

Z kuchni przechodzimy do zupełnie innego pomieszczenia, i wiele wskazuje na to, że to prawdziwe sacrum muzyka. To tu Michał Wiśniewski śpiewa razem ze swoimi pociechami, i odpoczywa na jasnych kanapach. Białe, proste meble nadają wnętrzu nowoczesny charakter, a na ścianach możemy dostrzec muzyczne nagrody!

Poza platynowymi płytami Michał Wiśniewski zbiera również przepustki z koncertów i złote puchary. Trzeba przyznać, że muzycznych osiągnięć i wspomnień ma on naprawdę sporo. Co więcej dom Michała Wiśniewskiego jest piętrowy, a do kolejnych pomieszczeń prowadzą masywne, kamienne schody.

Instagram

Wygląda również na to, że Michał Wiśniewski zagospodarował jeszcze jeden pokój na rodzinne spotkania. Przy dużym stole wszystkie dzieci muzyka, no może jeszcze poza najmłodszym Falco, zbierają się na wspólne kolacje czy gry. Ta rodzina zdecydowanie wie, jak się dobrze bawić. Michał Wiśniewski zadbał również o to, by to wnętrze miało swój charakter. Niezwykłe malowidło naścienne mówi samo za siebie.

Swoim fanom Michał Wiśniewski pokazał również pokój najmłodszego synka. W sypialni Falco dominuje biel i żywe akcenty kolorystyczne w postaci dodatków, jak dedykowane krzesełko. W sypialni maluszka nie zabrakło też rodzinnych fotografii.