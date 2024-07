Topshop wycofuje swoje sklepy z Polski! Ta sieciówka ma swój jedyny sklep w Polsce w Złotych Tarasach. Teraz niestety zniknie na dobre. Topshop to sieciówka pochodząca z Wielkiej Brytanii i jak podaje innpoland.pl sklep zostanie zamknięty 29 stycznia. To część Arcadia Group, do której należą jeszcze inne marki modowe, m.in. Dorothy Perkins, Burton, czy Wallis.

Topshop jest jedną z najpopularniejszych sieciówek na świecie. Niestety jej działalność w Polsce dobiegła końca. Jak widać jedyny sklep tej marki w naszym kraju nie przynosi aż tak dużych zysków, dlatego właściciele zdecydowali o zamknięciu tego oddziału. Przypomnijmy, że niedawno podobną decyzję podjęła inna sieciówka, Marks&Spencer. Dyrektor generalny wyjawił wówczas, że działalność sieciówki jest nie do utrzymania w Polsce.

Wcześniej swoje zamknięcie ogłosiło Marks&Spencer.