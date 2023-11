1 z 5

Top Of The Top Sopot Festival 2018 dobiega końca. Trzeciego dnia na scenie można było podziwiać takie gwiazdy, jak: Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Piasek czy Kasia Stankiewicz. Co ciekawe, na scenie sopockiej Opery Leśnej pojawił się również brat Dawida Kwiatkowskiego - Michał Kwiatkowski. Artysta wykonał utwór Eltona Johna "Can You Feel The Love Tonight". Michał nie pojawił się jednak w Sopocie sam - towarzyszył mu mąż, Maxim Asnza. Zobaczcie ich czułości na ściance na kolejnych stronach galerii!

