Fani miażdżą Margaret po jej występie na "Top of The Top Festival"! "To była masakra"

Występ Margaret podczas drugiego dnia "Top of The Top Sopot Festivalu" nie przypadł do gustu widzów. Co aż tak im się nie spodobało?

Za nami drugi dzień "Top of The Top Festivalu", podczas którego wystąpiło wiele znanych polskich gwiazd. Wiele emocji wzbudził oczywiście konkurs o prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika, jednak nie mniej było ich również wokół artystki, która w konkursie udziału nie brała. Mowa o Margaret, która wystąpiła podczas koncertu "I dance in Opera Leśna" w ramach festiwalu w Sopocie. Niestety, występ piosenkarki nie przypadł do gustu widzów, którzy mocno ją skrytykowali. Dlaczego?

Margaret w ogniu krytyki fanów za występ na "Top of The Top Sopot Festivalu"

Podczas drugiego dnia "Top of The Top Sopot Festivalu" mogliśmy zobaczyć występy m. in. Agnieszki Chylińskiej, Ewy Farnej, zespołu Feel, czy też świętującej swoje 45. urodziny Nataszy Urbańskiej. Wspaniałe show podczas "Top of The Top Sopot Festivalu" dał również Michał Szpak, który zebrał od fanów mnóstwo komplementów. Niestety, tym razem na pochwały za bardzo nie może liczyć Margaret. Piosenkarka, która na sopockiej scenie wykonała utwory "Cool me down", "Niespokojne morze" oraz "Heartbeat" nie zachwyciła fanów. Widzowie otwarcie przyznali, że nie podobał im się występ Jamroży i zamieścili w sieci swoje krytyczne komentarze.

- Margaret - poległa - Co się stało z Margaret, ani głosu... ani... - Przykro pisać, ale szału nie ma, Margaret - To była masakra - Fałszowała, aż uszy bolały - Porażka na całego - czytamy w sieci.

Piotr Matusewicz/East News

Na ten moment artystka nie odniosła się do krytyki fanów. A Wy, widzieliście występ Margaret podczas "Top of The Top Sopot Festivalu"? Zgadzacie się z opiniami internautów?

Piotr Matusewicz/East News

Piotr Matusewicz/East News

Piotr Matusewicz/East News