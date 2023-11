Kolejny odcinek "Top Model" za nami! W tym tygodniu uczestnicy zmierzyli się z trzema zadaniami. Musieli zapozować do sensualnej sesji zdjęciowej, najlepiej odtworzyć seriale w witrynach sklepowych oraz pozowali w mega drogich ubraniach przed blokiem. Najtrudniejsze okazało się dla nich finałowe zadanie, jednak to przy seksownych fotkach działo się najwięcej. Klaudia El Dursi marzyła, aby jej partnerem został model, którego dziewczyna siedziała obok! Zobaczcie, co działo się w programie!

Klaudia i Patryk w sesji zdjęciowej

W 10. odcinku "Top Model" dom uczestników odwiedzili poprzedni modele i modelki z programu. Później mieli zostać dobrani w pary. Zadaniem Marcina Tyszki było wykonanie uczestnikom seksownej sesji fotograficznej w deszczu. Klaudia El Dursi wyznała, że chciałaby, aby jej partnerem do zdjęć został Patryk Grudowicz, który podczas kręcenia odcinka spotykał się jeszcze z Kasią Szklarczyk. Para nie jest już razem.

- Nie wiem, czy Ci Kasia pozwoli - odpowiedziała Dursi jedna z modelek. - Czemu? - zapytała Klaudia. - Bo on jest z Kasią.

Marzenie Dursi spełniło się. Jej partnerem został Patryk.

- W pewnym momencie myślałam, że to ja będę taka do przodu (…) a to się okazuje, że ciężki napastnik mi się trafił - powiedziała Klaudia. - Klaudia jest bardzo piękna kobietą. Myślę, że jeszcze kiedyś popracujemy razem. Chciałbym tego - wyznał Patryk.

Dodała, że w związku to zawsze bardziej mężczyzna powinien się starać.

Zawsze ceniłam wytrwałość (...) Można było sobie mnie wychodzić.

Kasia Szklarczyk pokazała pełen profesjonalizm i nie była zazdrosna o swojego ówczesnego partnera. To właśnie jej zdjęcie i Stasia okazało się jednym z najlepszych. Drugą zwycięską parą byli: Franciszek Strąkowski i Kinga Wawrzyniak. Modele wygrali kampanię dla jednej z firm jubilerskich.

Zobaczcie jak Klaudia i Patryk poradzili sobie na sesji. Powinni wygrać?

Stanisław i Kasia Szklarczyk w sesji.