Finał 9. edycji programu "Top Model" już za nami, a wielkim zwycięzcą show okazał się być Mikołaj Śmieszek. W sieci pojawiło się mnóstwo gratulacji zarówno od byłych uczestników show jak i gwiazd. Wśród osób, które pogratulowały Mikołajowi znalazł się również wykluczony z programu Dominic D'Angelica. Były uczestnik show zamieścił wpis na Instagramie. Zobaczcie sami.

Ta edycja "Top Model", szczególnie tuż przed finałem show, dostarczyła nam wielu emocji! Gdy od ostatniego odcinka programu dzielił nas dosłownie jeden dzień, na jaw wyszły szokujące informacje na temat przeszłości jednego z uczestników - Dominica D'Angelica. Jak wynika z dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, mężczyzna w przeszłości dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym na osobie poniżej 16. roku życia.

Ta wiadomość spowodowała, że stacja TVN zdecydowała się usunąć Dominica z finału show. Tego samego dnia Dominic zamieścił oświadczenie na swoim Instagramie, w którym odniósł się do sprawy. Napisał między innymi, że "nigdy nie został uznany za winnego", a także, że "nie jest przestępcą, ani oprawcą".

Tuż po finale 9. edycji "Top Model", Dominic zamieścił kolejny post w swoich mediach społecznościowych. Tym razem postanowił pogratulować Mikołajowi zwycięstwa, a także napisał, że jest dumny z wszystkich finalistów.

Gratuluję Mikołaj! Gratulacje dla was wszystkich! Jestem taki dumny z całej trójki i z każdego z was osobno. Wyglądaliście nieziemsko. Cieszcie się tą chwilą! Kocham was, moja rodzino - napisał Dominic pod zdjęciem z Mikołajem, Patrycją i Weroniką.