PILNE! Dominic usunięty z "Top Model"! Stacja TVN wydała oświadczenie!

Kiedy tuż przed finałowym odcinkiem „Top Model” media obiegła skandaliczna informacja, o niechlubnej przeszłości Dominica D’Angelica, który miał być przestępcą seksualnym, w internecie aż zawrzało, a wszyscy czekali na oficjalne oświadczenie stacji. Teraz TVN zabrał głos w sprawie. Jak się okazuje, na kilkanaście godzin przed finałem, mężczyzna został usunięty z programu.

Jak wynika z dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, mężczyzna w 2011 roku został skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia, sam mając wtedy 22 lata. Kiedy skandaliczna sprawa ujrzała światło dzienne, w mediach społecznościowych zarówno "Top Model" jak i samego uczestnika, natychmiast pojawiły się komentarze, w których internauci domagali się wyjaśnień oraz usunięcia Dominica D'Angelica z programu. Teraz TVN Grupa Discovery wydała oficjalne oświadczenie w sprawie finalisty "Top Model".

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje -informuje Marcin Barcz, Dyrektor Pionu Komunikacji Korporacyjnej TVN Grupa Discovery