Burza w sprawie usuniętego z "Top Model" Dominica! Które gwiazdy go bronią, a które potępiają?

Nie milkną echa głośnej sprawy byłego już finalisty programu "Top Model". Dominic D’Angelica został usunięty z programu po tym, jak wyszło na jaw, że w przeszłości dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym. Gdy tylko informacja ujrzała światło dzienne, w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Jedni bronią Dominica, inni zastanawiają się, jak to możliwe, że osoba z kryminalną przeszłością doszła do finału popularnego show. Zobaczcie, które gwiazdy bronią Dominica, a które potępiają!

Zobacz także: Kim jest Dominic z "Top Model"? Jego ojciec został zamordowany, ojczym przedawkował leki!

W atmosferze skandalu na dzień przed finałem "Top Model", z show został wykluczony Dominic D'Angelica. We wtorek 24. listopada media obiegła informacja na temat kryminalnej przeszłości mężczyzny. Jak wynika z dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach rządowych kalifornijskiego hrabstwa Amador, mężczyzna w 2011 roku został skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia, sam mając wtedy 22 lata.

Ta wiadomość zszokowała nie tylko fanów show, ale też gwiazdy i byłych uczestników programu. W sieci pojawiły się komentarze, w których jedni bronią, a drudzy potępiają byłego finalistę "Top Model".

Wśród osób, które stanęły w obronie Dominica, jest Michał Piróg.

Prowadzący "Top Model" udzielił nam również komentarza w tej sprawie.

Nie wiedziałem o tej historii z przeszłości Dominica nic. Oceniam człowieka za to jakim jest i jakiego miałem szansę poznać. Przed wydaniem werdyktu ze strony opinii publicznej, prasy i pozostałych mediów namawiałbym do racjonalnego i chłodnego podejścia do tematu. Oskarżyć jest łatwo. Następnie dać szansę do obrony. Jeśli nie ponosimy winy i nie stoi za nami sztab prawników i wpływowych znajomych zostajemy zazwyczaj na wolności - skomentował dla nas Michał Piróg.