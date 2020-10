"Top Model 9": Największy faworyt odpadł w dzisiejszym odcinku. To duży szok!

Kto musiał pożegnać się z "Top Model" po dzisiejszym odcinku? Decyzja jurorów była wyjątkowo trudna, ponieważ osoba, której dzisiaj poszło najsłabiej była jedną z faworytów do zwycięstwa...

Dziś było trzy wyjątkowe sesje: "romantyczny poranek" w duetach z gwiazdami poprzednich edycji, sesja we współpracy z WWF, gdzie modele musieli się wcielić w zagrożone gatunki zwierząt oraz niespodzianka! Sesja rodzinna! I to właśnie zdjęcia z tej sesji były oceniane na panelu, którego gośćmi specjalnymi byli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Poznajmy więc werdykt.

"Top Model": Łukasz Bogusławski odpadł z programu!

Pierwszym zadaniem odcinka była sesja zdjęciowa, podczas której aktualni uczestnicy pozowali z uczestnikami z poprzednich edycji. Tym samym po raz kolejny w "Top Model" pojawili się: Klaudia El Dursi, Jakob Kosel, Staszek Obolewicz, Olga Kleczkowska, Kasia Szklarczyk, Ania Markowska, Dawid Woskanian, Hubert Gromadzki, Ania Jaroszewska i Rafał Torkowski). Tematem sesji był "romantyczny poranek".

Drugie zadanie było wyjątkowo trudne i poruszało bardzo ważny temat ochrony zwierząt. Sesja zdjęciowa powstała we współpracy z WWF, a uczestnicy wcielili się w zagrożone gatunki zwierząt m. in. niedźwiedzia, fokę czy rysia.

W odcinku nie brakowało również wzruszeń, ponieważ uczestników odwiedziły ich rodziny! Nie była to jednak zwykła wizyta, ponieważ najważniejszą i panelową sesją odcinka była... sesja rodzinna! Gośćmi specjalnymi podczas panelu jurorskiego byli Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan.

Najlepsze zdjęcie na panelu jurorskim należało do Mariusza, który pozował w duecie z mamą. Drugie najlepsze zdjęcie należało do Dominca, który jako jedyny pozował solo, ponieważ jego rodzina z powodu pandemii nie mogła przylecieć do Polski.

Niestety z programem musiał pożegnać się Łukasz Bogusławski.

Wchodzisz i każdy myśli "o my god, dla niego jest easy" ale nie było tego. ty do końca nie rozumiesz, co my do ciebie mówimy - powiedziała Joanna Krupa

Uczestnik nie zgodził się jednak z opinią jurorki:

Ja chcę tu być i spełniam moje marzenia i naprawdę szanuje to co pani do mnie mówi, ale szanowałbym bardziej jakby mi to wczoraj pani powiedziała podczas sesji.

Joanna Krupa wytłumaczyła, że nie chciała go krytykować, bo gdyby sama otrzymała taką krytykę straciłaby całą pasję do sesji.

Łukasz będziesz na swojej drodze spotykał ludzi, którzy osiągnęli więcej na swojej drodze i ucz się od nich. Ja mam 42 lata i codziennie czegoś się uczę od ludzi. - podsumowała Małgorzata Rozenek

Zgadzacie się z opiniami jurorów na temat zdjęcia Łukasza?

Łukasz Bogusławski odpada z programu. Niestety to właśnie on miał dziś najsłabsze zdjęcie. Zgadzacie się w werdyktem?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się gościnnie na panelu jurorskim w "Top Model"