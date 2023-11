1 z 5

Za nami 12. odcinek 7. edycji programu "Top Model". Emocje były ogromne, bo to już półfinał show. Od początku można było się spodziewać zaciekłej rywalizacji, zwłaszcza że uczestnicy wzięli udział w pokazie mody w Los Angeles. Nie da się ukryć, że była to szansa i spełnienie marzeń dla każdego, kto wystąpił w "Top Model". Niestety, właśnie w tym odcinku ktoś musiał pożegnać się z show, by ktoś inny mógł przejść do finału programu. Na kogo padło?

