Kariera wielu gwiazd zaczyna się dzięki wszelkim talent-show. W Polsce dzięki nim na polskiej scenie zaistniały tak wielkie gwiazdy jak Monika Brodka, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska czy Dawid Podsiadło. Nie zawsze jednak sukces w programie gwarantuje sławę i rozpoznawalność. Przypomnijmy: Janosz PONIŻONA przez Polsat: Moja osoba tam nie znaczy nic, a teraz proponują mi...

Reklama

Mało też kto wie, że zespół Afromental nie istniałby, gdyby nie udział w polskiej edycji Idola. To tam poznali się liderzy zespołu - Tomson oraz Łozo. Przed naszą kamerą juror "The Voice of Poland" przekonuje, że choć w show nie odnieśli spektakularnego sukcesu, udział wszystkim wyszedł na dobre. Zdecydowanie nie żałują takiej decyzji, gdyż teraz popularna grupa świętuje 10-lecie istnienia:

Z Łozem poznaliśmy się Idolu. Dlatego postanowiliśmy po jakimś czasie gdy już nam w Olsztynie przyszło się spotkać i coś zrobić. Wtedy stwierdziliśmy, że czas zrobić jakiś projekt muzyczny, nie wiedzieliśmy w jaka stronę to pójdzie, a teraz walnęło nam 10 lat. I Afromental poszło w dobrą. - przekonuje

Zaskoczeni?

Zobacz: Co z nową edycją The Voice of Poland? Jest komentarz dyrektora TVP2

Zobacz także

Reklama

Finał programu The Voice of Poland: