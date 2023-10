Jesienią rusza kolejna edycja "The Voice of Poland" z nowym składem jurorskim. Obok Barona i Tomsona w fotelach zasiądą również Edyta Górniak i Urszula Dudziak. Muzycy z zespołu "Afromental" zdradzili, jak wygląda praca na planie nowej edycji muzycznego show i czy jurorzy dogadują się ze sobą.

To jest właśnie część tego programu, te szpileczki, które sobie lekko wkładamy! - powiedział szczerze Tomson.

Wszystko wskazuje na to, że relacje między jurorami będą poważniejsze niż w poprzedniej edycji! Chwilami może być gorąco! A jak w "The Voice of Poland" odnalazła się Urszula Dudziak? Baron i Tomson zdradzili, że artystka jest świetną osobą i doskonale się z nią współpracuje na planie:

Urszula Dudziak pięknie odnalazła się wśród nas. Jest bardzo mądra, doświadczona - dodali muzycy.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak wyglądają relacje Barona i Tomsona z pozostałymi jurorami!

