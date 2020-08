Zwycięzca "The Voice of Poland" wziął ślub! Jego partnerka zachwycała suknią ślubną!

Co za niespodzianka! 25-letni Krzysztof Iwaneczko w miniony weekend wziął ślub! Zwycięzca szóstej edycji programu "The Voice of Poland" pokazał na swoim Instagramie zdjęcie z żoną, Pauliną. Również zespół, który grał na weselu wokalisty, opublikował fotkę z nowożeńcami. Suknia ślubna panny młodej robi wrażenie!

Krzysztof Iwaneczko z "The Voice of Poland" ożenił się

Krzysztof Iwaneczko sławę zdobył w szóstej edycji "The Voice Poland" - wygrał muzyczne show w grupie Marii Sadowskiej. W 2019 roku wydał debiutancki album "Jestem".

Na Instagramie gwiazdor opublikował dziś zdjęcie ze ślubu! W weekend ożenił się z piękną Pauliną!

Choć czuliśmy się w tym dniu najszczęśliwsi na świecie to wiemy, że najpiękniejsze dopiero przed nami ❤️

Suknia Pauliny Iwaneczko robi wrażenie! Zdjęcie z ich wesela pokazał również zespół, który na nim grał!

Krzysztofowi i Paulinie życzymy szczęścia na nowej drodze życiowej!