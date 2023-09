Andrzej Piaseczny pokazał swoje szczęście. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo serduszek

Choć od coming outu Andrzeja Piasecznego minął już rok, to jednak dotychczas piosenkarz raczej nie wypowiadał się na temat swojego związku. Teraz jednak to się zmieniło. Artysta zdecydował się na szczerą rozmowę - w podcaście "Wprost przeciwnie" po raz pierwszy tak otwarcie opowiedział o swoim partnerze, o ich wspólnym życiu na wsi i... ślubie! Andrzej Piaseczny pierwszy raz o swoim partnerze W maju 2021 roku na rynku ukazała się płyta Andrzeja Piasecznego "50/50", na której znalazł się utwór "Miłość". Piosenka nawiązuje do uczucia dwóch mężczyzn, a Andrzej Piaseczny w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET przyznał wówczas, że jest to utwór o nim . Po dokonaniu coming outu artysta jednak nie mówił zbyt wiele o swoim partnerze i związku. Teraz postanowił otworzyć się na ten temat w podcaście "Wprost przeciwnie". Andrzej Piaseczny opowiedział m.in., że ze swoim partnerem mieszka w Górach Świętokrzyskich. Artysta wyznał, że choć żyje z partnerem na wsi, to jednak ich związek nie wzbudza żadnych sensacji - jest wręcz przeciwnie. - Mam to szczęście, że nie jestem człowiekiem samotnym, moja relacja jest przyjemnym związkiem, który trwa od kilku lat i liczę na to, że to się uchowa. Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - wyznał w podcaście "Wprost przeciwnie", Piasek. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami 13": Piasek i Iwona Pavlović wspominają Piotra Balickiego: "Uśmiechnąłby się" Andrzej Piaseczny odpowiedział również na pytanie o ślub z partnerem. Jak wiadomo, zawieranie małżeństw jednopłciowych w Polsce jest nielegalne, jednak muzyk ma nadzieję, że wkrótce to...