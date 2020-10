Tomasz Wolny o decyzji Trybunału Konstytucyjnego! Internauci pod wrażeniem słów dziennikarza TVP!

Tomasz Wolny od lat jest dziennikarzem TVP i prowadzącym „Panoramę”. Teraz postanowił zabrać głos w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zadecydował, że aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją.

Dziennikarz ma jasno określone poglądy na temat aborcji, ale stara się zrozumieć drugą stronę i uważa, że nie powinno się zaczynać od wymuszania bohaterstwa i heroizmu, ale otaczać wsparciem, a przede wszystkim trzeba nie tylko chylić czoła, ale zapewnić godną i wystarczającą pomoc tym Rodzicom, którzy mimo wszystko urodzili.

Tomasz Wolny pokazał męski punkt widzenia na sprawę aborcji i bez ogródek pisze, jak często wygląda sytuacja kobiet, które zostają same z dramatyczną informacją o nieuleczalnej chorobie dziecka!

Tomasz Wolny zdecydował się zabrać głos w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Dziennikarz podkreśla, że jest przeciwnikiem aborcji, ale nie zamierza oceniać osób, które zdecydowały się podjąć tak trudną decyzję, wiedząc, że ich dziecko urodzi się z nieuleczalną chorobą lub umrze tuż po porodzie:

I na koniec raz jeszcze. Będąc za życiem💪🏼 jednocześnie jestem absolutnym przeciwnikiem oceniania i piętnowania kobiet i par, które zdecydowały się na aborcje. Nie osądzać, tylko otaczać wsparciem, a przede wszystkim trzeba nie tylko chylić czoła, ale zapewnić godną i wystarczającą pomoc tym Rodzicom, którzy mimo wszystko urodzili. Urodzili i każdego dnia, walczą o jak najlepsze życie dla swoich dzieci, bo w zbyt wielu przypadkach poziom tego wsparcia woła o pomstę do nieba. I to od tego, a nie od wymuszania bohaterstwa i heroizmu, powinniśmy zacząć jakiekolwiek zmiany.

Tomasz Wolny poruszył też temat roli mężczyzny w sytuacji, kiedy para dowiaduje się o nieuleczalnej chorobie dziecka. Wiele kobiet zostaje w tej sytuacji zupełnie samych, bo partner odchodzi.

Aborcja to nie tylko sprawa kobiet. W potężnej mierze to wina mężczyzn, a dokładniej kryzysu tego naszego męstwa. Decyzja o aborcji, to często niestety nie kwestia wyboru, ale jego braku. Bo gdy kobieta zostaje w tych tragicznych chwilach sama, opuszczona, zrozpaczona, wystraszona, bez perspektyw to jaki ma wybór? A wiecie ilu mężczyzn odchodzi i zostawia JĄ samą z niepełnosprawnym dzieckiem?

Większość. Na szczęście nie każdy. - napisał dziennikarz w szczerym i poruszającym wpisie na Instagramie.