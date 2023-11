O dziennikarzu Tomaszu Sekielskim jest ostatnio głośno głównie z sprawą dokumentu o pedofilii w Kościele, który nakręcił wspólnie z bratem i udostępnił za darmo w sieci. Film "Tylko nie mów nikomu" wywołał prawdziwą burzę i sprawił, że tematem zainteresowali się w końcu na poważnie politycy i biskupi. Dokument w ciągu tygodnia w serwisie YouTube zdobył aż 21 mln wyświetleń!

Dyskusja wokół filmu sprawiła, że dziennikarz w ostatnich dniach często pojawia się w telewizji. A obserwujący jego profil w mediach społecznościowych zwracają uwagę również na coś innego. Na ostatnich zdjęciach widać bowiem przemianę Tomasza Sekielskiego. Dziennikarz wyraźnie traci na wadze i wypełnia swoje postanowienie. O co chodzi?

Tomasz Sekielski schudł!

Tomasz Sekielski w marcu zapowiedział, że zamierza walczyć ze swoją otyłością. Kiedy jego waga doszła do 185 kilogramów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zaczął walkę o swoje zdrowie. Publiczne przyznanie się do choroby miało mu pomóc i motywować do ciągłej pracy nad sobą.

Jest źle, ale teraz może być tylko lepiej. Ja się nie poddam. Długa droga przede mną, ale mus - powiedział powiedział Sekielski w swoim vlogu w serwisie YouTube.

Pierwsze efekty są już wyraźnie widoczne!

Od marca minęło już trochę czasu i widać, że dziennikarz stale dba o dietę i nadal ćwiczy. Ten fakt zauważyli fani Tomasza Sekielskiego i pod jego nowym zdjęciem opublikowanym na Instagramie, komentują jego wygląd:

Dużo mniej już pana Super Pan wygląda Panie Tomku. Widac efekty, nie moge sie doczekac pana w wydaniu, w ktorym pana dawno nie widzielismy! :) Trzymam kciuki za sukces. ????????

Wszystko wskazuje na to, że motywacja jest na tyle silna, że walka o zdrowie i utratę dodatkowych kilogramów dziennikarz niedługo wygra!

Tomasz Sekielski już w marcu zapowiedział walkę z chorobliwą otyłością

