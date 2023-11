Dokument Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka "Tylko nie mów nikomu" został już obejrzany przez ponad 17 mln osób. Od dnia premiery nie mówi się o niczym innym. Produkcja, która porusza temat pedofilii w Kościele w zaledwie 4 dni wywołała ogromne kontrowersje w całym kraju, a na jej temat wypowiedzieli się już niektórzy biskupi i księża. Teraz Tomasz Sekielski w rozmowie z "Faktem" zdradza, że praca nad dokumentem mocno wstrząsnęła nim samym, a także wyjawił, jakie ma plany.

Tomasz Sekielski chce nakręcić serial o pedofilii w Kościele

Tomasz Sekielski nie ukrywa, że tak ogromna liczba widzów, to dla niego niebywały sukces. Nie spodziewał się tego, choć chciał, by dokument dotarł do jak największej liczby odbiorców. W rozmowie z "Faktem" przyznał również, że już po premierze dostał wiele wiadomości z nowymi historiami i zrozumiał, że nie może ich tak zostawić.

Zgłaszają się coraz to nowe osoby i ich opowieści są porażające. Mówiąc o kontynuacji coraz częściej myślę o wyprodukowaniu serialu, np. dla platformy Netflix, jeśli ta wyrazi zainteresowanie. Bo te historie, które już mam, a które nie były pokazane filmie i które zaczęły docierać do mnie już po premierze, są na tyle dramatyczne, że staje się jasne, iż nie można poprzestać na jednym filmie. Trzeba lepiej przyjrzeć się mechanizmowi zmowy milczenia. Ale proszę dać mi 2-3 tygodnie, żebym trochę ochłonął - powiedział Tomasz Sekielskie w rozmowie z "Faktem".

Dziennikarz zmienił swoje plany. Początkowo mówił bowiem, że nie chce kontynuować tego tematu, bo praca nad dokumentem zmęczyła go psychicznie. Nie ukrywa, że słuchanie o bólu i cierpieniu innych było dla niego porażającym doświadczeniem.

Czułem ból. Gdy widzi się cierpienie, jego ogrom, uświadamia sobie zmowę milczenia wokół, to wszystko boli i zostaje w głowie. Współodczuwałem z ofiarami. Takie emocje towarzyszyły mi i przy pracy nad tym filmem i przy jego oglądaniu. (...) Odchorowałem ten film. To przeorało moją psychikę - przyznał Tomasz Sekielski.

Oglądaliście już "Tylko nie mów nikomu"?

Film Tomasza Sekielskiego widziało już 17 mln osób

Tomasz Sekielski chce stworzyć serial o pedofili w Kościele

