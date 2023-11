Tomasz Sekielski, dziennikarz znany z TVP, TVN, a ostatnio NOVA TV, postanowił zawalczyć o swoje zdrowie i życie. Od jakiegoś czasu zmaga się bowiem z poważną nadwagą. Teraz postanowił przyznać się do swojego problemu i zdradził ile waży. Zdecydował, że tylko publiczna walka z otyłością wreszcie zmotywuje go do działania.

Reklama

Tomasz Sekielski walczy z otyłością

Tomasz Sekielski publikuje w Internecie filmy, w których dokumentuje swoją walkę o zdrowie i życie.

- Wielkie odchudzanie wielkiego człowieka. Wielkiego w sensie masy. Czas zmierzyć się z niewygodną prawdą o sobie. Oficjalne ważenie przed walką o swoje zdrowie i życie – powiedział Sekielski w swoim vlogu na YouTube.

Tomasz Sekielski przyznał, że waży już ponad 185 kg. To go jednak nie załamuje, bo wierzy, że będzie lepiej.

- Jest źle, ale teraz może być tylko lepiej. Ja się nie poddam. Długa droga przede mną, ale mus - powiedział dziennikarz.

Tomasz Sekielski nie traci również dystansu do siebie. Żartował, że powinien trafić do księgi rekordów Guinnessa jako najgrubszy korespondent wojenny. Z pewnością pozytywne nastawienie pomoże dziennikarzowi w odchudzaniu i poprawie jakości życia. Trzymamy kciuki!

Zobaczcie walkę dziennikarza:

Tomasz Sekielski waży już ponad 185 kg

East News

Dziennikarz teraz walczy o swoje zdrowie odchudzając się. Tak wyglądał kiedyś:

East News

Reklama

Zobacz także: Jak zdrowo schudnąć 30 kg? Postaw na wytrwałość!