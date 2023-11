Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol po zdobyciu szczytu Nanga Parbat próbowali zejść bezpiecznie na dół. Warunki pogodowe niestety pogarszały się z każdą chwilą, a stan Tomka nie pozwalał mu na dalszą wędrówkę - miał odmrożenia, dostał ślepoty śnieżnej i choroby wysokościowej. Revol zdecydowała się zejść na niższy poziom sama. Udało się uratować Revol, ale Mackiewicz został na górze...

Nie wszyscy pogodzili się z tym, że Tomka nie da się uratować. Głos w sprawie zabrał ojciec Mackiewicza, Witold, który w rozmowie z "Newsweekiem" błagał o wznowienie akcji ratunkowej:

Błagam o wznowienie akcji ratunkowej dla mojego syna Tomka. Ja wiem, czuję to, że on wciąż żyje. Tomek potrafi przeżyć przez 6 dni w jamie śnieżnej na podobnej wysokości. To twardy i bardzo uparty chłopak. Jesteśmy ludźmi głębokiej wiary. Oddaję sprawę syna w ręce Boga, ale mam niedosyt, że przerwano akcję - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" Witold Mackiewicz.