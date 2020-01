Tomasz Lis pokazał zdjęcie ze szpitala! Jak się czuje dziennikarz?

Tomasz Lis w dalszym ciągu przebywa w szpitalu. Chociaż jego stan zdrowia uległ już poprawie, to jednak dziennikarz wciąż musi być hospitalizowany i poddawany rehabilitacji. Na jego profilu w mediach społecznościowych właśnie pojawiło się najnowsze zdjęcie ze szpitala! Jak się czuje redaktor naczelny "Newsweeka"?

Jak się czuje Tomasz Lis?

Pomimo pobytu w szpitalu, Tomasz Lis stara się być w miarę możliwości aktywny w mediach społecznościowych. Niedawno na swoim Twitterze zamieścił wpis, w którym poinformował, że po kilku tygodniach pobytu w placówce medycznej znowu może chodzić, jednak nie będzie mógł jeszcze wspierać uczestników "marszu tysiąca tóg".

Niestety nie będę mógł wziąć udziału w „marszu tysiąca tóg”. Wprawdzie po kilku tygodniach znowu umiem już chodzić, ale nie mam togi, a przede wszystkim zgody na wyjście ze szpitala choćby na godzinę. Ale będę z protestującymi sercem i myślami - napisał dziennikarz na swoim Twitterze.

Dzisiaj na profilu w mediach społecznościowych Katarzyny Kolendy-Zaleskiej pojawiło się zdjęcie, na którym dziennikarka pozuje razem z Tomaszem Lisem. Redaktor naczelny "Newsweeka" pomimo pobytu w szpitalu, również wspiera dzisiejszy 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Wszyscy gramy i nawzajem się wspieramy. Już od wielu lat i tak będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej - podpisała zdjęcie Katarzyna Kolenda-Zaleska.

W komentarzach pod wpisem natychmiast pojawiły się życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Tomasza Lisa!

- Zdrowia i szybkiego powrotu do Tok Fm - Powrotu do zdrowia panie Tomku... z całego serca życzę.... - Całkiem dobrze Pan wygląda, co ogromnie cieszy. Siły i powrotu do pełni zdrowia życzę - piszą fani dziennikarza.

Dziennikarz stara się na bieżąco odpisywać internautom. Na jeden z komentarzy odpowiedział, że przed nim jeszcze długa droga do powrotu do dobrej formy. Miejmy jednak nadzieję, że już wkrótce Tomasz Lis będzie mógł opuścić szpital, a rehabilitacja da oczekiwane rezultaty! Na szczęście na zdjęciu dodanym przez Katarzynę Kolendę-Zaleską, redaktor naczelny "Newsweeka" wygląda już zdecydowanie lepiej niż wcześniej! Oczywiście w dalszym ciągu trzymamy kciuki za Pana Tomasza i również dołączamy się do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia!

Wszyscy gramy i nawzajem się wspieramy. Już od wielu lat i tak będzie do końca świata i o jeden dzień dłużej! @lis_tomasz @fundacjawosp #MastercardGrazWOŚP pic.twitter.com/sfoPLvCFnq — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) 12 stycznia 2020

Wcześniej dziennikarz pokazał zdjęcie ze szpitala, które bardzo zaniepokoiło jego fanów!