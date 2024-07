Ktoś chce uciszyć Tomasza Lisa? Po zmianie władzy dziennikarz, który nie kryje swojego bardzo krytycznego stosunku do nowych władz, znalazł się na celowniku PiS i sympatyzujących z tą partią mediów. Już wiadomo, że prawdopodobnie straci program w telewizji publicznej. Ale, jak mówił w porannym programie TOK FM u Jacka Żakowskiego, to nie wystarczy.

W jednej redakcji, jednego z prawicowych tygodników, na kolegium jest to rozważane. Trzeba uciszyć Lisa. To, że go wypieprzymy z telewizji, to jest za mało. Pedofilia, molestowanie, czy mobbing. Nie oczyści się z tego nigdy. Koniec cytatu. I to mam w mailach, żeby była pełna jasność - podkreslał Lis.