Tomasz Kot opublikował w sieci niepokojący wpis. Aktor przyznał wprost, że jego wizerunek został skradziony i w sposób niezgodny z prawem wykorzystany w reklamie szampana bezalkoholowego. Tomasz Kot nie kryje oburzenia całą sytuacją i pokusił się nawet o osobiste wyznanie w kontekście alkoholu.

Sylwestrowo-karnawałowy czas to okres zabawy - ten moment w roku nie okazał się być jednak przychylny dla Tomasza Kota, który musiał interweniować w sprawie nielegalnego wykorzystania jego wizerunku w reklamie ... bezalkoholowego szampana. Aktor opublikował na swoim instagramowym profilu oświadczenie i pisze wprost, że nie ma z tymi działaniami nic wspólnego.

Tomasz Kot o całej sytuacji dowiedział się z ... mediów społecznościowych - stało się zatem jasne, że jego wizerunek został wykorzystany niezgodnie z zasadami prawa.

Oświadczam, iż osobiście nie mam nic wspólnego z reklamą napojów bezalkoholowych imitujących szampany, na których pojawił się mój wizerunek i nie była to moja decyzja. Wszelkie pretensje powinny być kierowane do podmiotów za to odpowiedzialnych

- przekazał Tomasz Kot.