Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia Tomasz Komenda wywalczył wolność po 18 latach spędzonych w zakładzie karnym. Mężczyźnie przyznano blisko 13 milionów odszkodowania i mogłoby się wydawać, że historia, która wstrząsnęła Polską, doczekała się szczęśliwego zakończenia. Komenda oświadczył się ukochanej i doczekał się narodzin syna. Jednak później jego nazwisko zaczęło pojawiać się w prasie w niezbyt pozytywnym kontekście. Powrót do rzeczywistości okazał się bardzo trudny. 46-latek miał problemy ze znalezieniem pracy, bywał wykorzystywany. Problemy dotknęły też jego życie osobiste. W lutym 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Tomasz Komenda odszedł od Anny Walter, która została z ich synem. Pod jego adresem pojawiły się też poważne oskarżenia. Po czterech miesiącach milczenia mężczyzna zabrał głos. Tomasz Komenda żałuje wypowiedzi w mediach Anna Walter poinformowała, że rozstała się z Tomaszem Komendą w lipcu 2021 roku. Była partnerka zarzuciła mu, że nie płaci alimentów na ich syna. Pojawiły się też poważne oskarżenia o stosowanie przemocy. Niepokojące informacje przekazała także rodzina niesłusznie skazanego. Matka 46-latka stwierdziła, że ten zerwał z nią kontakt. Do prasy dotarły też doniesienia o chorobie nowotworowej, z którą ma się zmagać Komenda. Ostatnio zgodził się udzielić krótkiego wywiadu "Gazecie Wyborczej", w którym przyznał, że niepotrzebnie wypowiadał się w mediach. Zobacz także: Przyjaciel zaskoczył wyznaniem o Tomaszu Komendzie: "Wyszedł i do tej pory nie wrócił" Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle, pod górkę. Niepotrzebnie się zgodziłem na tę wypowiedź do "Super Expressu". Tyle czasu byłem nieaktywny i nie wiem, co mi teraz odbiło. Boję się, że ludzie będą pluli mi pod nogi, bo bardziej wierzą internetowi niż mnie — powiedział. Warto...