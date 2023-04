Tomasz Komenda odcina się od afery z byłą partnerką. Tymi słowami ucina temat

Anna Walter i Tomasz Komenda rozstali się w 2021 roku, a teraz sprawa tej dwójki znów powróciła. Wszystko zaczęło się od oświadczenia, które wystosowała do mediów była partnerka mężczyzny. Anna Walter wyjawiła szczegóły związku z Tomaszem Komendą, opowiedziała m.in. o przemocy, groźbach byłego partnera i o wizytach policji w domu.

Anna Walter dodała również, że jej były partner miga się od płacenia alimentów na syna. Jak na te wszystkie gorzkie słowa reaguje sam Tomasz Komenda? Mężczyzna odcina się od medialnej afery. Sprawdźcie szczegóły.

W 2018 roku o Tomaszu Komendzie mówiła cała Polska. To właśnie wtedy, po 18 latach spędzonych niesłusznie w więzieniu, mężczyzna wyszedł na wolność. Później wszyscy kibicowali jego związkowi z Anną Walter i cieszyli się z narodzin jego syna. Niestety, dziś już wiadomo, że jego rodzinne szczęście nie trwało długo. Tomasz Komenda i Anna Walter rozstali się w 2021 roku i jak teraz się dowiadujemy, zakończenie ich związku przebiegło w burzliwej atmosferze. Była partnerka Tomasza Komendy ostatnio nie szczędziła mu gorzkich słów w swoim oświadczeniu przesłanym do mediów.

Teraz z kolei portalowi WP Film udało się skontaktować z Tomaszem Komendą, jednak gdy mężczyzna został poproszony o komentarz w sprawie medialnej afery, odpisał krótkp:

Tomasz Komenda odciął się nie tylko od mediów, ale także od rodziny. Ostatnio głos w sprawie zabrała również jego mama, która jak wiadomo przez wszystkie jego lata spędzone niesłusznie w więzieniu, niezłomnie walczyła o jego powrót do domu. Dziś z kolei przyznaje, że jej syn "pochował ją żywcem".

- Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. [...] Jeżeli może, to niech usunie tatuaż z rękawa z napisem "Kocham cię mamo", bo jest nieprawdziwy i fałszywy. To jest kłamstwo. Po co ten napis? Przecież ja już dla niego umarłam. On mnie pochował żywcem - przyznała niedawno w rozmowie z Onetem mama Tomasza Komendy.