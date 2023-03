Partnerka Tomasza Komendy wydała oświadczenie: "Groził uprowadzeniem dziecka"

Tomasz Komenda spędził niesłusznie w więzieniu 18 lat. Koszmar mężczyzny skończył się dopiero w 2018 roku, kiedy został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. I choć Tomasz Komenda dostał wielomilionowe odszkodowanie za lata niesłusznej odsiadki, to jednak nic nie zrekompensuje mu straconych lat młodości i traumy, którą przeżył w więzieniu. Po wyjściu na wolność Komenda marzył o tym, aby udało mu się jeszcze założyć rodzinę. Obawiał się jednak, że kobiety będą patrzeć na niego przez pryzmat jego przeszłości. - Chciałbym założyć rodzinę, być szczęśliwy, być w końcu ojcem. Ja mam 42 lata, już nie chcę być starym kawalerem. Wszystkie dziewczyny, z którymi nawiązałem kontakt, nie patrzyły na mnie jak na mężczyznę, tylko zastanawiały się: "czy to na pewno on?" - mówił w jednym z wywiadów. Jak się okazało, to marzenie udało mu się szybko spełnić, bo Tomasz Komenda poznał Annę Walter, która dała mu mnóstwo wsparcia. Mężczyzna doczekał się z nią również synka Filipa. Dziś jednak już wiadomo, że wspólna droga tej pary jakiś czas temu dobiegła końca... Zobacz także: Tomasz Komenda nie pracuje już w fundacji braci Collins! "Nie szukamy dziury w całym" Tomasz Komenda i Anna Walter - historia miłości "Sąd uniewinnia Tomasza Komendę od przypisanego mu przestępstwa" - ogłosił Sąd Najwyższy w 2018 roku. Komenda słysząc te słowa nie mógł ukryć emocji - w końcu przez 18 lat odsiadywał wyrok za zbrodnie, której nie popełnił. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo 15-letniej dziewczynki, a prawdziwi sprawcy tej zbrodni byli przez te wszystkie lata na wolności. - Nie spocznę dopóki te osoby, które mnie wsadziły do więzienia, nie usiądą na ławie oskarżonych (...) W więzieniu modliłem się do papieża, nie do...