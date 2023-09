Teresa Klemańska, matka Tomasza Komendy udzieliła szczerego wywiadu w którym opowiedziała o swoim synu i obawach dotyczących jego przyszłości. Kobieta, która przez 18 lat wspierała niesłusznie skazanego na więzienie syna, dziś nie ukrywa, że boi się, jak pieniądze z odszkodowania- o które walczy Tomasz Komenda- mogą na niego wpłynąć. Matka Tomasza Komendy martwi się o syna Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła całą Polską. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił i dopiero po 18 latach wyszedł na wolność i został uniewinniony. Teraz Tomasz Komenda walczy o blisko 19 mln złotych odszkodowania za lata spędzone w zamknięciu. Czy sąd przyzna mu rekordowe odszkodowanie? Tego wciąż nie wiemy, jednak matka Tomasza Komendy już teraz obawia się, że pieniądze mogą zmienić jej syna. Skąd takie obawy? Boję się, że pójdzie to w złą stronę, że je szybko roztrwoni, że będzie miał złych doradców albo że odbije mu palma. Ludzie już teraz dzwonią i proponują mu jakieś spółki, inwestycje. Chcą go wykorzystać. A on nie jest przygotowany na duże pieniądze. Dlatego powiedziałam mu, żeby inwestował w mieszkania - Teresa Klemańska przyznała w wywiadzie dla onet.pl. Jak już wiemy, Tomasz Komenda jakiś czas temu wyprowadził się z rodzinnego domu i zamieszkał ze swoją narzeczoną, z którą wkrótce będzie miał dziecko. Teraz Teresa Klemańska zdradziła, jak dziś wyglądają jej relacje z synem. Mamy bardzo dobry kontakt. Jak nie przychodzi, to do siebie dzwonimy, jeden dzień on, jeden dzień ja. Proszę go tylko, żeby nie robił z siebie celebryty, bo nim nie jest, żeby pozostał normalnym Tomkiem. To ciągłe zainteresowanie mediów wcale mu nie służy- oceniła w wywiadzie dla Onetu. Kobieta zdradziła przy okazji, że o nowej pracy syna...