Jak donosi jeden z tygodników, para postanowiła dać sobie kolejną szansę i znów jest razem. Informacja szybko wzbudziła zainteresowanie mediów, dlatego portal Pudelek skontaktował się z menedżerem Tomasza Karolaka, by dopytać o szczegóły i potwierdzić te doniesienia. Odpowiedź, której udzielił, rozwiała wszelkie wątpliwości.

Burzliwy związek Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska od lat byli jednym z najczęściej komentowanych duetów polskiego show-biznesu. Poznali się w 2006 roku, gdy zakochali się w sobie na planie serialu "Kryminalni". Już rok później powitali na świecie córkę Lenę, a po kilku latach na świecie pojawił się z kolei ich syn Leon. Relacja ta była pełna zwrotów akcji - schodzili się i rozstawali, wracali do siebie, zaręczali się, ale nigdy nie zdecydowali się na ślub. Wielokrotnie podkreślali, że żyją "razem, ale osobno", a ich "wolny związek" - choć pełen miłości - bywał równie pełen konfliktów i miłosnych kryzysów.

Kulminacją burzliwych emocji okazały się ostatnie lata - w 2025 roku Karolak potwierdził, że historia ich miłości dobiegła końca i nazwał ich relację burzliwą i pełną lekcji, jakie oboje musieli odrobić. Viola Kołakowska poszła dalej, opowiadając w mediach o trudnych doświadczeniach z czasów wspólnego życia - od braku wsparcia, przez konieczność rezygnacji z kariery, po bolesne osobiste straty. Ich rozstanie stało się jednym z najgłośniejszych tematów show-biznesowych debat, a zarówno Karolak, jak i Kołakowska otwarcie mówili o swoich emocjach i błędach, jakie popełnili na tej wspólnej drodze.

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska wrócili do siebie?

Nagle pojawiły się informacje, które rzucają zupełnie nowe światło na relację pary aktorów. Tygodnik "Na żywo" dotarł do informacji, że para próbuje odbudować swój związek. Portal Pudelek postanowił zapytać menadżera aktora o komentarz w tej sprawie.

To skomplikowana relacja, wyjątkowy temat. Wszystko zmierza jednak w dobrą stronę - ku odbudowie relacji rodzinnych. W planach są wspólne wyjazdy i pełne skupienie na rodzinie. To dorośli ludzie o trudnych charakterach, ale po obu stronach widać wyraźne dążenie do stabilizacji poinformował Mikołaj Jakubowski.

Myślicie, że to już koniec nieporozumień między Karolakiem a Kołaczkowską?

