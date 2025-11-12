Tomasz Jakubiak pozostawił po sobie wyjątkowe dzieło, książkę kucharską, która została wydana przed jego śmiercią. Dochód ze sprzedaży publikacji przyczynił się w znacznej mierze do opłacenia kosztownego leczenia kucharza. Siostra autora w końcu przerwała milczenie i zdradziła, czy nadal można ją kupić.

Śmierć Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła jego fanami

30 kwietnia 2025 roku Tomasz Jakubiak przegrał walkę z chorobą. Kucharz cierpiał na rzadki i wyjątkowo trudny do wyleczenia nowotwór dwunastnicy i jelit. Mimo ogromnej woli walki i kosztownego leczenia, jego życia nie udało się uratować. Śmierć Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła światem mediów, gastronomii i jego fanami.

Tomasz Jakubiak był jednym z najbardziej rozpoznawalnych kucharzy w Polsce. Widzowie doskonale znali go między innymi z cyklu programów kulinarno-podróżniczych "Jakubiak w sezonie", "Jakubiak lokalnie", "Jakubiak rodzinnie" oraz "Jakubiak rozgryza...". Jego doświadczenie i wiedza na temat gotowania doprowadziły go także do roli jurora w popularnym "MasterChefie". Często pojawiał się również gościnnie w śniadaniówkach i aktywnie prowadził konta w mediach społecznościowych.

Siostra Jakubiaka zdradza, co dalej z jego książką

Tomasz Jakubiak był także autorem poczytnych książek kucharskich. Jedną z nich - "Ugotuj mi, tato" - wydał niedługo przed śmiercią, a dochód z jej sprzedaży pomógł w opłaceniu kosztownego leczenia. Wielu fanów kucharza zastanawia się, co dalej z publikacją. Jego siostra postanowiła zabrać głos w sprawie.

Sprzedaż naszej książki Ugotuj mi, Tato przerwało jego odejście - wybaczcie, ale przez długi czas zwyczajnie nie miałam w sobie siły ani chęci, by się tym zajmować. Nie mogę jednak dłużej tego odkładać. Nie ma dnia, żebym nie dostawała od Was pytań, gdzie i czy w ogóle można jeszcze kupić Ugotuj mi, Tato napisała na Instagramie.

Joanna Jakubiak poinformowała fanów brata, że książkę nadal można kupić. Jest to jednak ostatni dzwonek, bowiem zostało zaledwie 350 egzemplarzy. Warto się pospieszyć, ponieważ wydanie nie będzie wznowione.

Zostało nam około 350 egzemplarzy - to ostatnia szansa, by ją zdobyć. Zdecydowałam, że nie będę już wznawiać tego tytułu przekazała.

Siostra Tomasza Jakubiaka o książce fot. Instagram joannajakubiak_zaufana_niania

