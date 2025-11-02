Żona Tomasza Jakubiaka wciąż przeżywa żałobę po ukochanym mężu. Kobieta opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych i pokazała radosne zdjęcie zmarłego męża. Fotografię opatrzyła łamiącym serce podpisem. "Takiego chcę Cię dzisiaj pamiętać".

Bliscy wspominają Tomasza Jakubiaka

Tomasz Jakubiak długo walczył z rzadkim i wyjątkowo trudnym do wyleczenia nowotworem. W drodze do odzyskania zdrowia towarzyszyli mu rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz fani, którzy okazywali mu nie tylko mentalne, ale również finansowe wsparcie. Niestety choroba wyrządziła na tyle poważne szkody w organizmie kucharza, że jego życia nie udało się uratować.

Juror "Master Chefa" odszedł 30 kwietnia 2025 roku, a od jego śmierci minęło już ponad sześć miesięcy. Rodzina i przyjaciele kucharza wspominają go w poruszających wpisach. Wczoraj Joanna Jakubiak opublikowała archiwalne nagrania i zdjęcia z ukochanym bratem, które poruszyły internautów. Teraz żona Tomasza Jakubiaka pokazała, jakim go zapamiętała.

Tak Anastazja Jakubiak zapamiętała męża

Anastazja Jakubiak i Tomasz Jakubiak tworzyli szczęśliwe małżeństwo, a owocem ich miłości był syn Tomek, którego wspólnie wychowywali. Niestety sielankę zakończyła choroba, która doprowadziła do jego śmierci kucharza. Choć minęło już sześć miesięcy od tragedii, jego żona nadal nie może poradzić sobie z ogromną stratą. W niedzielne popołudnie opublikowała zdjęcie, na którym widać radosnego Tomasza Jakubiaka, zajadającego się stekiem.

Takiego chcę Cię dzisiaj pamiętać napisała pod kadrem.

Pogrążona w żałobie kobieta opublikowała również post, w którym ujawniła, jak mały Tomek radzi sobie ze śmiercią taty. Wyznała, że jednym ze sposobów na tęsknotę jest rozwijanie umiejętności plastycznych synka.

Dzisiaj Tomuś bardzo tęskni za tatą. Niedawno odkryłam, że jedynym ze sposobów radzenia sobie z tęsknotą jest malowanie. Tomuś bawi się, maluje i przekłada na płótno emocje, które mu towarzyszą. Tak się komunikuje. Co w przypadku 5-latka mierzącego się ze stratą ukochanego taty, nie jest łatwe. Malowanie to dla nas jeden ze sposobów na wspominanie i regulację emocji zdradziła.

