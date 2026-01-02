Tomasz Iwan i Karolina Woźniak są razem od blisko czterech lat. Tomasz to znany polski piłkarz, natomiast Karolina jest modelką i influencerką, aktywnie działającą w mediach społecznościowych. Para wzbudziła spore zainteresowanie internautów, zwłaszcza po udziale w programie „Afryka Express”. Niestety, musieli zrezygnować z dalszego udziału w show z powodu kontuzji piłkarza. Ich związek budzi ciekawość również ze względu na znaczną różnicę wieku. Tomasza i Karolinę dzieli aż 18 lat! W Nowy Rok publicznie ogłosili swoje zaręczyny.

Tomasz Iwan zaręczył się z Karoliną. Ogłosili to na Instagramie

Koniec roku bywa motywujący do podejmowania nowych etapów w życiu. Tomasz Iwan zdecydowanie uznał, że chce zakończyć stary rok z przytupem i rozpocząć nowy już jako narzeczony. Para w Nowy Rok ogłosiła radosną nowinę. Na relacji Tomasza Woźniaka pojawił się również wpis.

Nie ma to jak zamknąć rok z przytupem...Powiedziałem TAK

Oprócz relacji Tomasza Woźniaka, Karolina opublikowała także wpis ze swoim ukochanym. Zdjęcie radosnej pary narzeczonych wywołało poruszenie w mediach. Karolina pochwaliła się drogocennym pierścionkiem.

YES 💍❤️♾️ napisała na Instagramie.

Pod zdjęciem posypały się komentarze. Internauci gratulowali i nie kryli zachwytu nad parą. Nie zabrakło także komentarzy od znanych osobistości. Zaręczyn gratulowała między innymi Edyta Zając, Izabella Krzan czy Rafał Brzozowski.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak nie przejmują się sporą różnicą wieku

Tomasza i Karolinę dzieli aż 18 lat różnicy. Karolina ma 36 lat, a Tomasz 54. Choć ich związek od początku wzbudzał zainteresowanie ze względu na sporą różnicę wieku, para nigdy nie brała tego do siebie. Karolina, wielokrotnie pytana o ten temat w rozmowach i wywiadach, podkreślała, że woli starszych mężczyzn i taka różnica wieku jak najbardziej jej odpowiada.

Od samego początku związku para nie kryje swoich uczuć. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się codziennością i podkreślają, że różnica wieku nie stanowi dla nich żadnego problemu. Zaręczyny okazały się jedynie potwierdzeniem ich miłości.

