Tokio 2020. Polscy siatkarze zalani łzami po przegranym ćwierćfinale. Poruszające zdjęcia

Pomimo odniesionej we wtorek porażki, Zahra Nemati, irańska chorąży podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, została pożegnana gromkimi brawami przez widzów zasiadających na trybunach łuczniczego stadionu. Oklaski były w pełni zasłużone. Nemati udowodniła, że przed marzeniami nie ma żadnych granic. Kim jest Zahra Nemati? Zahra Nemati zawsze chciała być olimpijką. Nie wiedziała jednak, że los w przewrotny sposób spełni jej marzenie. Zahra, typowa chłopczyca, od młodego wieku pasjonowała się sztukami walki, a w szczególności taekwondo. Szybko zdobyła czarny pas i awansowała do drużyny narodowej Iranu. I wtedy zdarzyło się nieszczęście. W wyniku wypadku samochodowego Zahra Nemati została sparaliżowana od pasa w dół. Ale nie zostały sparaliżowane jej marzenia o udziale w igrzyskach, choć długo nie mogła pogodzić się z końcem kariery w ukochanym taekwondo. – Zawodnik taekwondo, który nie może używać nóg jest jak pianista, który nie może używać swoich rąk – mówiła w wywiadzie Zahra, ale nigdy nie płakała ani nie narzekała. Zawsze była uśmiechnięta, jak wspomina jej mama. Łucznictwo zaczęła trenować trzy lata po wypadku w 2006 roku. Pół roku później była już trzecią łuczniczką w kraju. – Łucznictwo uczyniło mnie silną i nauczyło też, co to oznacza być silnym – powtarzała. Minęły lata zanim uśmiechnięta Zahra Nemati spełniła marzenia o igrzyskach. I wywalczyła je w sposób nie podlegający dyskusji. Iranka w 2015 roku zdobyła srebrny medal na Łuczniczych Mistrzostwach Azji w Bangkoku. W tej historii jest happy end, choć nie ma w niej żadnego cudu. Zahra na co dzień porusza się w wózku, co nie przeszkadza jej dokonywać tego, co wielu uznałoby za niemożliwe. Zahra Nemati na igrzyskach olimpijskich W Rio de Janeiro, gdzie przegrała w 1/32 z Rosjanką Inną Stepanovą, zaliczyła swój olimpijski debiut, ale nie...