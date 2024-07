Kinga Rusin od la uważana jest za jedną z najlepiej ubranych polskich prezenterek. Kiedy ruszyły nagrania do You Can Dance, gwiazda miała okazję zaprezentować się w kilku zestawach. Niestety, nie zawsze były one trafione. Przypomnijmy: Wysokie kozaki, krótka sukienka... Rusin w stylu Rozenek na castingach do You Can Dance

Reklama

Stylizacje Rusin wzbudzają duże zainteresowanie krytyków mody. Jedną z nich zajął się również Tobiasz Kujawa, znany bloger i twórca strony Freestyle Voguing. Kiedy zobaczył Kingę w You Can Dance, na Facebooku zamieścił screen zdjęcia z programu z bardzo ostrą oceną jej ubioru:

#‎KingaRusin‬ apeluję, nie podkradaj ubrań z kontenerów ‪#‎caritas‬, tym bardziej, że ruszyła świąteczna zbiórka! ‪#‎nonono‬ ‪#‎fashionfail‬ ‪#‎grandmastyle‬ - podpisał fotkę

Czy rzeczywiście Kinga wyglądała aż tak źle?

Zobacz: Kinga Rusin z córką na imprezie jeździeckiej

Zobacz także

Reklama

Kinga Rusin na planie You Can Dance: