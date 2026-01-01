TVP2 odniosła spektakularny sukces podczas sylwestrowej nocy 2025/2026. Jak wynika z danych Nielsen Media, które przytacza "Press", transmisja koncertu "Sylwester z Dwójką" z Katowic przyciągnęła średnio 2,6 mln widzów, zapewniając stacji 21,93 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej 4+. Widowisko nadawano w paśmie od 19:50 do 0:30.

Dodatkowo transmisję wydarzenia online, za pośrednictwem serwisu TVP VOD, śledziło 370 tys. użytkowników. Tym samym TVP2 zdominowała sylwestrową konkurencję, zdobywając najwyższe wskaźniki oglądalności. Kulminacyjnym momentem transmisji koncertu TVP2 był noworoczny toast. W tym momencie transmisję śledziło niemal 4 mln osób.

Wyniki oglądalności Sylwestra Polsatu

Konkurencyjny sylwestrowy koncert Polsatu, organizowany w Toruniu, przyciągnął średnio 2,34 mln widzów. Udział stacji w rynku w tym samym paśmie czasowym wyniósł 19,7 proc. Choć koncert przyciągnął uwagę szerokiej publiczności, to jednak według danych Nielsen Media nie zdołał prześcignąć propozycji TVP2.

O północy, w kulminacyjnym momencie wieczoru, koncert Polsatu zgromadził przed telewizorami niemal 3,3 mln widzów. Po noworocznym toaście na scenie wystąpili Edyta Górniak i Miuosh z utworem "Forever young".

Co z Sylwesterem TV Republika w Chełmie?

TV Republika zorganizowała swoją imprezę sylwestrową w Chełmie. Choć wydarzenie zgromadziło wielu artystów oraz szeroką publiczność, to jednak na ten moment nie podano danych o oglądalności tej transmisji.

Impreza była drugim z rzędu samodzielnym wydarzeniem sylwestrowym organizowanym przez tę stację. Brak informacji o liczbie widzów nie pozwala jednak na porównanie jej popularności z konkurencyjnymi propozycjami TVP2 i Polsatu.

