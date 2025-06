Karol Nawrocki został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z objęciem tego najwyższego urzędu w państwie, życie jego najbliższych ulegnie drastycznej zmianie. Rodzina Nawrockich, dotąd mieszkająca w Trójmieście, może przeprowadzić się do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Dla dzieci nowego prezydenta oznacza to całkowite przewartościowanie codziennego życia.

Nowe wyzwania dla rodziny Nawrockiego

Rodzina Karola Nawrockiego składa się z trójki dzieci: dorosłego Daniela, 15-letniego Antoniego oraz 7-letniej Katarzyny. To właśnie młodsze dzieci najbardziej odczują skutki przeprowadzki do stolicy. Dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca, zauważa, że dla 15-letniego chłopca, takiego jak Antoni, szczególnie istotne są relacje rówieśnicze. Przerwanie ich może wiązać się z trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.

Dla siedmiolatki zmiana szkoły może być wyzwaniem, ale to dla piętnastoletniego Antoniego sytuacja może być najtrudniejsza. W tym wieku przyjaciele i grupa rówieśnicza odgrywają ogromną rolę. Utrata dotychczasowego kręgu znajomych to poważne emocjonalne obciążenie

Przeprowadzka do Warszawy to nie tylko nowe otoczenie i edukacja, ale również życie pod ciągłą obserwacją opinii publicznej i obecność ochrony. To dodatkowe obciążenie dla dzieci, które dotąd mogły funkcjonować w bardziej prywatnych warunkach. Każdy ich krok może być od teraz obserwowany i komentowany, co może wpłynąć na ich rozwój emocjonalny i psychiczny.

To nie tylko większe zainteresowanie opinii publicznej, ale i ścisła ochrona. Ochroniarze staną się codziennością. To ogranicza swobodę dzieci, na przykład przy spontanicznym wyjściu do kina czy na plac zabaw - podkreśla psycholożka.

Dla dzieci Karola Nawrockiego – Antoniego i Katarzyny – nadchodzące miesiące będą czasem wielkich zmian. Od nich i ich otoczenia zależy, jak poradzą sobie w nowej rzeczywistości. Ekspertka zwróciła uwagę, że kluczowe będzie zapewnienie im stałego wsparcia emocjonalnego oraz stworzenie warunków umożliwiających zachowanie elementów dawnego życia, by zminimalizować negatywny wpływ transformacji.

To nie ich wybór. Ani nie ich zasługa. Dlatego trzeba je chronić i wspierać. Od dorosłych zależy, czy przejście przez tę trudną zmianę stanie się dla nich okazją do rozwoju, czy źródłem niepokoju - podsumowała.

Marta Nawrocka zabrała głos po wyborach

Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich 2025, głos zabrała Marta Nawrocka, żona nowo wybranego prezydenta Polski – Karola Nawrockiego. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć z wieczoru wyborczego, na których towarzyszyła mężowi wraz z dziećmi.

Dobry wieczór Polsko. Dziękujemy! - napisała

Ten krótki, ale wymowny wpis był pierwszym publicznym komentarzem Marty Nawrockiej po ogłoszeniu wyników wyborów.

