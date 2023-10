O tym filmie głośno jest już od dawna! Doda i jej mąż Emil Stępień wyprodukują go na podstawie książki "Dziewczyny z Dubaju". Tematyka produkcji będzie opierać się na seks aferze z udziałem znanych celebrytek, modelek i gwiazd. Piosenkarka nie ukrywała, że ze względu na kontrowersję tematu, wiele osób próbowało zablokować pracę nad tym projektem. Na jakim etapie jest film? Doda oficjalnie ogłosiła, kto został reżyserem i kto odpowiada za scenariusz. To znane nazwiska! Zobacz także: Paulina Gałązka odważnie o filmie "Dziewczyny z Dubaju"! Co na to Doda? "Dziewczyny z Dubaju" - reżyseria i scenariusz Film "Dziewczyny z Dubaju" będzie jednym z najbardziej kontrowersyjnych dzieł polskiego kina, ale Doda się tego nie obawia: Trochę już jestem w show-biznesie, więc znam bezpośrednio koleżanki, które dużo mi na ten temat opowiedzą. Będę miała informacje z pierwszej ręki - zapewniała jakiś czas temu w programie Gala Studio Scenariusz filmu jest już gotowy. Doda zdradziła, że odpowiedzialny za niego jest Mitja Okorn znany z "Planety Singli" oraz "Listów do M". Natomiast reżyseria została powierzona Marii Sadowskiej (odpowiedzialnej m. in. za "Sztukę kochania", jednego z filmów Piotra Woźniaka-Staraka). Czekacie na tę premierę? Zobacz także: Doda jedzie z mężem do Dubaju! I wcale nie po to, by odpoczywać na plaży... Maria Sadowska wyreżyseruje "Dziewczyny z Dubaju" Mitja Okorn stworzył scenariusz do "Dziewczyn z Dubaju"