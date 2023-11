To już pewne! Anna Maria Sieklucka zagra główną rolę w filmie "365 dni" na podstawie głośnej książki Blanki Lipińskiej! Kim jest aktorka, o której mówią dziś wszyscy? 4 grudnia Blanka Lipińska i twórcy wyczekiwanego filmu zdradzili, kto wystąpi w "365 dni". Wiadomo już, że na ekranie zobaczymy m.in. Nataszę Urbańską, Magdalenę Lamparską i Grażynę Szapołowską. Z kolei przystojny Michele Morrone wcieli się w Massima, a Anna Maria Sieklucka zagra Laurę.

Kim jest Anna Maria Sieklucka?

Aktorka urodziła się 31 maja 1992 roku i pochodzi z Lublina. Anna Maria Sieklucka ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego i wrocławską filię Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Do tej pory aktorka głównie występowała w teatrze. Na swoim koncie ma również krótki epizod w serialu "Na dobre i na złe". Dla Anny Marii Siekluckiej udział w filmie "365 dni" to debiut na wielkim ekranie. Teraz wszystko wskazuje na to, że rola w ekranizacji głośnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej będzie przełomowa w karierze młodej aktorki!

Jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą było mi dane przeżyć, było przełamanie wstydu i nagość, którą będziemy mogli oglądać na ekranach - mówiła podczas konferencji prasowej.

Anna Maria Sieklucka od ponad roku prowadzi oficjalne konto na Instagramie - możecie tam zobaczyć, jak aktorka wyglądała zaledwie kilka miesięcy temu. Wiedzieliście, że nosiła długie blond włosy?

Przypominamy, że film "365 dni" z udziałem Anny Marii Siekluckiej zobaczycie już na początku przyszłego roku. Premiera produkcji zapowiedziana jest na 7 lutego 2020 roku. Wybierzecie się do kina?

ONS