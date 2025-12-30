Choć dla wielu celebrytów życie na przysłowiowym "świeczniku" show-biznesu tożsame jest z ukazywaniem światu niemal każdego aspektu swojej codzienności, Cleo zdecydowanie należy do grona tych gwiazd, które skutecznie chronią swoją prywatność. Artystka daleka jest od komentowania swojej rzeczywistości, dlatego też jej najnowsze wyznanie może zaskoczyć jej fanów. Tuż po świętach wokalistka potwierdziła plotki, które od dłuższego czasu krążyły na jej temat. Okazuje się, że niemal codziennie daje koncert.

Cleo potwierdziła, w ciągu roku zagrała kilkaset koncertów. Przebiła Skolima?

Już niebawem po raz kolejny Cleo dołączy do grona artystów, którzy zaśpiewają na Sylwestrze z Dwójką. Uwielbiana przez widzów stacji jurorka "The Voice Kids" już za kilka dni stanie na wielkiej scenie w Katowicach u boku takich gwiazd, jak Doda, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Kuba Badach, Margaret czy Michał Szpak, by przywitać nowy 2026 rok.

Jak się okazuje, ostatnie miesiące były dla artystki wyjątkowo wymagające i pracowite. Jak potwierdziła w rozmowie z Telemagazynem, w ciągu roku potrafi zagrać nawet 200 koncertów. Ta liczba zaskakuje, ale doskonale odzwierciedla skalę jej zaangażowania i aktywności zawodowej. Czy przebiła Skolima, który w ciągu 4 dni gra aż 12 koncertów? Okazuje się, że jest to niemożliwe. W samym 2024 roku artysta zagrał oko. 450 koncertów.

W najnowszej rozmowie z mediami Cleo wyznała również, że mimo napiętego grafiku znajduje sposoby na zachowanie równowagi i dbanie o siebie.

Artystka zdradza, jak znajduje czas na odpoczynek

Artystka znana jest z przebojów, które nie schodzą z list przebojów, a także z licznych występów telewizyjnych. Jednak kulisy jej pracy zaskoczyły nawet najbardziej zagorzałych fanów. W najnowszym wywiadzie Cleo przyznała:

W tym biegu permanentnym jestem w stanie znaleźć troszeczkę czasu dla siebie np. w pracy w studiu nagraniowym. Wtedy najbardziej wypoczywam.

To zaskakujące wyznanie pokazuje, że dla Cleo odpoczynek to nie tylko relaks w domowym zaciszu, ale także twórcza praca w studiu. To właśnie tam regeneruje siły i łapie oddech od scenicznego zgiełku.

Nie do wiary, jak Cleo ukrywa swoje życie prywatne przed mediami

Choć Cleo często pojawia się w mediach, to jej życie prywatne pozostaje niemal całkowicie nieznane. Artystka unika ujawniania informacji o swojej rodzinie. W rozmowie z serwisem Shownews wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na taką strategię.

Uważam, że jest to ważne, bo rodzina i moi najbliżsi to jest mój azyl, spokój, a w show-biznesie jest różnie. Czasami są zawirowania i absolutnie nie chciałabym w to mieszać moich rodziców, mojego partnera, brata czy najbliższych.

Jej podejście pokazuje, że nawet będąc osobą publiczną, można skutecznie wyznaczać granice i chronić rodzinę i życie osobiste.

