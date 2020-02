To miały być pierwsze Walentynki Adriana i Ilony z "Rolnik szuka żony"... Co poszło nie tak? 

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" tworzą tak zgodną i piękną parę, że fani wciąż dopytują ich o ślub. Okazuje się jednak, że ulubieńcy widzów nie świętowali Walentynek. Ilona o tym, że zastanawia się nad niespodzianką dla ukochanego mówiła już jakiś czas temu, co więc poszło nie tak?

Wczoraj były Walentynki, w sieci pojawiło się mnóstwo zdjęć zakochanych. Gwiazdy dzieliły się z fanami, tym jak zostały zaskoczone przez drugą połówkę oraz jakie niespodzianki same przygotowały. Adrian i Ilona zdradzili, że niestety nie mieli wczoraj czasu na wspólne świętowanie. Na szczęście ich Walentynki odbędą się dzisiaj:

Jak spędzacie walentynki??? 💙💚💜 My mamy w planach relaks w jacuzzi i wypad do kina, ale to niestety musi zaczekać do jutra 💙💚💜 - napisała Ilona na swoim Instagramie