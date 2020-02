To będą pierwsze walentynki Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony". Ilona coś zaplanowała! 

"Rolnik szuka żony" zupełnie odmienił życie Ilony i Adriana. Uczucie, które narodziło się na planie programu z dnia na dzień jest coraz silniejsze. Zakochani pokochali nawet wzajemne pasje! Ilona chętnie pomaga również Adrianowi na gospodarstwie, co wzbudziło podejrzenia fanów, na temat tego czy para zdecydowała się razem zamieszkać. W tym roku spędzą ze sobą pierwsze walentynki! Ilona szykuje dla ukochanego coś specjalnego!

Zobacz także: Najpierw Ania i Jakub a teraz... Adrian i Ilona?! Niepokojący wpis rolnika: "Wiele się u mnie pozmieniało..."

Walentynki Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony"

Adrian i Ilona spędzą pierwsze wspólne walentynki. Chociaż nie szczędzą sobie czułości na co dzień, Ilona chce sprawić, żeby jej ukochany w ten dzień poczuł się wyjątkowo. Na swoim Instagramie zapytała obserwatorki, czy mają już jakieś plany:

Kto ma pomysł na prezent walentynkowy? - zapytała na Instagramie

Myślicie, że Ilona szuka inspiracji czy ma już własny pomysł na niespodziankę dla Adriana? Niestety nie mogłaby się podzielić własną kreatywnością z obserwatorkami, ponieważ ukochany wszystkiego dowiedziałby się przedwcześnie! A może to jest idealny sposób, aby dać ukochanemu delikatnie do zrozumienia, że to romantyczne święto jest dla niej ważne?

Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" odlicza czas do wiosny... Wraz z Adrianem ogłosi coś ważnego?

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" spędzą pierwsze wspólne walentynki! Ilona już teraz zastanawia się jaką niespodziankę przygotować dla ukochanego.

Instagram

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" to jedyna para, której uczucie po programie staje się coraz poważniejsze. Czy w niedalekiej przyszłości zdecydują się na legalizację związku?