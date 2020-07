Lara Gessler eksponuje ciążowe krągłości w obcisłej sukience: "To aż grzech tak wyglądać!"

Zdjęcie Lary Gessler w obcisłej czarnej sukience zachwyciło internautów. Córka Magdy Gessler za chwilę zostanie mamą. Patrząc na jej ciążowe krągłości wyeksponowane w tak obcisłej sukience trudno uwierzyć, że to już końcówka ciąży. Zobaczcie zdjęcia zjawiskowej przyszłej mamy.

Lara Gessler wiadomością o ciąży zaskoczyła wszystkich. Kiedy podzieliła się informacją, że spodziewa się dziecka, jej ciążowy brzuszek był już widoczny. Córka Magdy Gessler na razie nie zdradziła czy będzie miała córeczkę czy synka, ale bardzo chętnie dzieli się kolejnymi zdjęciami z okresu oczekiwań na narodziny.

Jej ostatnia stylizacja wywołała zachwyt wśród obserwujących ją internautów. Obcisła czarna sukienka wyeksponowała jej ciążowe kształty. Lara przyznała, że w ostatnich miesiącach nie umiała się przekonać do noszenia czarnych ubrań, ale w wypadku tej kiecki było inaczej:

W ostatnim czasie mam problem z zakładaniem czarnych ubrań. Ale to naprawdę może być! 🥰😎✨

Internauci w większości podzielili jej zdanie, chociaż nie brakowało również osób, które wolałyby ją oglądać w radośniejszych kolorach. Pod zdjęciem pojawiło się sporo komplementów pod adresem przyszłej mamy:

- To, aż grzech wyglądać tak wspaniale w ciąży ❤️❤️❤️ czerń, nie-czerń we wszystkim wyglądasz cuuu-doooo-wnieee 🔥

- Pięknie Ci z tym brzuszkiem ❤️

- Och jak zazdroszczę, ale tak bardzo pozytywnie! Ciąża służy Pani bardzo! Ślicznie 😍

- Ty jesteś po prostu zwyczajnie piękna!!! Naturalna i przez to niesamowita.