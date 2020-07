Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" nie są już parą? Ostatni wpis uczestnika, który zresztą bardzo szybko zniknął z jego Instastory, bardzo zaniepokoił fanów. Dodatkowo internauci zauważyli kilka innych szczegółów, które sprawiają, że nie mają wątpliwości, że ta para nie jest już razem. O co chodzi? Jeszcze trzy dni temu na profilu Sylwii pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które z pewnością nie zapowiadało rozstania.

Sylwia i Mikołaj jeszcze w maju poinformowali swoich fanów, że w ich związku nie dzieje się najlepiej. Publicznie oznajmili, że korzystają z pomocy terapeuty dla par. Chcieli zrobić wszystko, aby uratować swoje uczucie. Jeszcze niedawno wyglądało na to, że wszystko wraca do normy. Ponownie publikowali wspólne zdjęcia oraz wydawali się czuć dobrze w swoim towarzystwie.

Wczoraj wieczorem na profilu Mikołaja pojawił się wpis, że na jakiś czas znika z social mediów. Internauci od razu powiązali ten fakt z Sylwią. Zauważyli również, że z jego profilu zniknęły ich wszystkie wspólne zdjęcia, a w opisie nie ma już informacji o związku z nią.

- Mikołaj już cię nie ma w swoim bio, że jesteście w związku a Ty nadal masz??!!!💁💁💁🤔🤔🤔

- Usunął też zdjęcia z nią i wyglada na to, że zablokował... Mam nadzieję, że się mylę ☹️

- Też to zauważyłam przed chwilą, gdy zobaczyłam jego story odrazu pomyślałam o Sylwi, wie ktoś o co kaman?

- Wczoraj Sylwia była na panieńskim koleżanki. Mikołaj na wiele rzeczy reaguje bardzo pochopnie i impulsywnie... Coś musiał zobaczyć i pewnie dopowiedział sobie historię. Takie zagrywki publiczne na IG jak usuwanie z profilu, blokowanie są niestety bardzo dziecinne :( Szkoda...

- Usunął ją z bio, usunął zdj. wszystkie z nią, niedługo TZG a oni razem mieli tańczyć, i to story jego dziwne że czara goryczy się przelała i jeszcze mnie zablokował, gdy zapytałam o Sylwię 😢 Masakra - pisali internauci pod zdjęciem Sylwii na Instagramie