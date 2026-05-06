W Fundacji #TeamLitewka zapadła decyzja, na którą czekało wiele osób poruszonych tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki. Zespół, który przez lata pracował u jego boku, poinformował 6 maja 2026 roku, że działalność nie zostanie wstrzymana. Przejmujący wpis obiegł cały Internet.

Co dalej z fundacją Łukasza Litewki?

W ostatnich dniach po wypadku wśród wolontariuszek, wolontariuszy i osób wspierających fundację pojawiało się jedno pytanie: co dalej z fundacją Łukasza Litewki, z którą niósł pomoc. Współpracownicy Łukasza Litewki nie chcieli podejmować żadnych kroków bez jasnego stanowiska najbliższych. Kluczowa była rozmowa z rodziną, po której w końcu zapadła ostateczna decyzja.

6 maja oficjalnie poinformowano, że "TeamLitewka nie kończy swojej działalności.

Ostatni czas był dla wszystkich bardzo trudny. Wielu zadawało pytanie – co dalej? My także. Pogrążeni w żałobie, szoku i poczuciu niesprawiedliwości, czuliśmy bezradność, nie znajdując jednoznacznej odpowiedzi. Bo podobnie jak Wy, robiliśmy wszystko dla Łukasza. Wspólnie cieszyliśmy się z sukcesów, wspieraliśmy w trudach, pokonywaliśmy przeszkody i szukaliśmy rozwiązań wspierających tę niezwykłą moc, którą obdarowywał innych. Towarzyszyliśmy mu od kilkunastu lat - od czasu malowania pierwszej ławki i wnoszenia pierwszej lodówki, by finalnie wspólnymi siłami doprowadzić do założenia Fundacji, której powstanie było Jego wielkim marzeniem. Zaszczytem było rozwijać ją razem z Nim.

Ustalono, że kontynuacja działań będzie najpełniejszym sposobem podtrzymania tego, co Litewka planował i co zdążył uruchomić wraz ze swoją społecznością.

My też chcielibyśmy, by ten świat, który wspólnie Łukaszem i z Wami tu zbudowaliśmy - pełen słońca, radości i nadziei - nie zniknął. Wiemy, że wielu z Was pragnie tego samego. (...) Zdajemy sobie sprawę, że przed nami niełatwe zadanie, Łukasz był naszym wspólnym mianownikiem, swoją niepowtarzalnością do łączenia ludzi zaprosił nas wszystkich na swój statek trzymając kompas- dlatego wierzymy, że razem z Wami na pokładzie cel nigdy nie zniknie z horyzontu

Fundacja #TeamLitewka została zarejestrowana w czerwcu 2023 roku. Od początku działała w obszarach, które były bliskie jej założycielowi: wsparcie społeczne, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz ochrona zwierząt.

Trwa śledztwo ws. śmierci Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku. Został śmiertelnie potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Zarzut spowodowania wypadku usłyszał 57-letni kierowca. Z informacji przekazanych w tej sprawie wynika, że mężczyzna przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji. Prokuratura złożyła jednak apelację i już za kilka dni sąd zadecyduje, czy mężczyzna wróci do aresztu.

Zobacz także: Nie żyje 23-letni polski YouTuber. Ciało znaleziono w Chorwacji

Pilne oświadczenie partnerki Łukasza Litewki. "Od razu tego pożałowałam"