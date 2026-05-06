Nie żyje 23-letni polski YouTuber. Ciało znaleziono w Chorwacji
Polski YouTuber tworzący pod pseudonimem "Narcyz" nie żyje. Kontakt z 23-latkiem urwał się 8 kwietnia. Gliwicka policja przekazała, że ciało ciało poszukiwanego 23-latka odnaleziono w Chorwacji. W przekazach medialnych podano szczegóły oraz inicjowane akcje ws. tragicznej śmierci.
Komenda Miejska Policji w Gliwicach przekazała, że w Chorwacji odnaleziono ciało poszukiwanego 23-latka. Chodzi o Nikodema Cz., znanego w sieci jako Narcyz. Młody twórca wyjechał do Chorwacji w marcu, by podjąć pracę, a kontakt z nim urwał się 8 kwietnia.
Tragiczne zakończenie poszukiwań 23-letniego YouTubera
Zgłoszenie zaginięcia "Narcyza" pojawiło się po tygodniach ciszy. 26 kwietnia gliwicka policja informowała, że rodzina powiadomiła służby o braku kontaktu z 23-latkiem. Z przekazanych danych wynikało, że młody twórca w połowie marca wyjechał do Chorwacji w celu podjęcia pracy zarobkowej. Kiedy 8 kwietnia zniknął z zasięgu, rozpoczęły się próby ustalenia miejsca jego pobytu.
6 maja policja z Gliwic przekazała, że funkcjonariusze otrzymali informację o odnalezieniu ciała poszukiwanego 23-latka na terenie Chorwacji.
Z inicjatywy rodziny uruchomiono zbiórkę w serwisie zrzutka.pl na sprowadzenie ciała do Polski. Zebrane środki mają pokryć koszty transportu oraz wydatki związane z procedurami prawnymi.
Działalność "Narcyza" w Internecie
"Narcyz" przez lata budował rozpoznawalność w sieci, a jego styl był wyrazisty i często kontrowersyjny. Popularność przyniosły mu m.in. tak zwane "dissy" oraz prześmiewcze, groteskowe piosenki, które w swoim czasie zdobywały dużą popularność na platformach społecznościowych. Na YouTube zgromadził blisko pół miliona subskrybentów, wyróżniając się na tle polskich twórców internetowych.
W 2019 roku wystąpił także w programie "Uwaga!" TVN razem z siostrą. Materiał dotyczył bezpieczeństwa w sieci i był jednym z tych momentów, gdy internetowe treści trafiły do mainstreamu. Dla części widzów była to pierwsza styczność z jego twórczością, dla innych potwierdzenie, jak mocno zmienił się obraz dzisiejszych mediów rozrywkowych, w których coraz większą uwagę przekazuje się w stronę internetowej działalności młodych ludzi.
