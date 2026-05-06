Komenda Miejska Policji w Gliwicach przekazała, że w Chorwacji odnaleziono ciało poszukiwanego 23-latka. Chodzi o Nikodema Cz., znanego w sieci jako Narcyz. Młody twórca wyjechał do Chorwacji w marcu, by podjąć pracę, a kontakt z nim urwał się 8 kwietnia.

Tragiczne zakończenie poszukiwań 23-letniego YouTubera

Zgłoszenie zaginięcia "Narcyza" pojawiło się po tygodniach ciszy. 26 kwietnia gliwicka policja informowała, że rodzina powiadomiła służby o braku kontaktu z 23-latkiem. Z przekazanych danych wynikało, że młody twórca w połowie marca wyjechał do Chorwacji w celu podjęcia pracy zarobkowej. Kiedy 8 kwietnia zniknął z zasięgu, rozpoczęły się próby ustalenia miejsca jego pobytu.

6 maja policja z Gliwic przekazała, że funkcjonariusze otrzymali informację o odnalezieniu ciała poszukiwanego 23-latka na terenie Chorwacji.

Z inicjatywy rodziny uruchomiono zbiórkę w serwisie zrzutka.pl na sprowadzenie ciała do Polski. Zebrane środki mają pokryć koszty transportu oraz wydatki związane z procedurami prawnymi.

Działalność "Narcyza" w Internecie

"Narcyz" przez lata budował rozpoznawalność w sieci, a jego styl był wyrazisty i często kontrowersyjny. Popularność przyniosły mu m.in. tak zwane "dissy" oraz prześmiewcze, groteskowe piosenki, które w swoim czasie zdobywały dużą popularność na platformach społecznościowych. Na YouTube zgromadził blisko pół miliona subskrybentów, wyróżniając się na tle polskich twórców internetowych.

W 2019 roku wystąpił także w programie "Uwaga!" TVN razem z siostrą. Materiał dotyczył bezpieczeństwa w sieci i był jednym z tych momentów, gdy internetowe treści trafiły do mainstreamu. Dla części widzów była to pierwsza styczność z jego twórczością, dla innych potwierdzenie, jak mocno zmienił się obraz dzisiejszych mediów rozrywkowych, w których coraz większą uwagę przekazuje się w stronę internetowej działalności młodych ludzi.

